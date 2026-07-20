Um caso considerado extremamente raro e classificado como "inexplicável" pela própria equipe médica chamou a atenção na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). O episódio ocorreu na Santa Casa de Rio Claro, município localizado a cerca de 70 quilômetros de Piracicaba, onde um recém-nascido que havia sido declarado morto foi encontrado com sinais vitais aproximadamente duas horas depois. O bebê voltou a receber atendimento intensivo e foi transferido para um hospital de referência.
A instituição afirmou que o episódio é um dos mais incomuns registrados em sua história centenária e destacou que, para familiares e profissionais envolvidos, o ocorrido foi visto como um verdadeiro milagre.
Hospital afirma que protocolos foram seguidos
Em nota oficial, a Santa Casa de Rio Claro informou que todos os procedimentos técnicos e legais para a confirmação do óbito foram realizados conforme as normas vigentes. A unidade também ressaltou que a equipe médica realizou cerca de 45 minutos de manobras de reanimação, seguindo os protocolos recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Segundo o hospital, não houve falha na assistência prestada ao paciente. A instituição acrescentou que possui UTI Neonatal equipada e equipe especializada, destacando que a médica responsável pelo atendimento atua há 14 anos na área de neonatologia.
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Caso aconteceu em cidade da Região Metropolitana de Piracicaba
O bebê, identificado pelas iniciais N.G.C.S., nasceu em 15 de junho de 2026 e foi internado logo após o parto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Rio Claro. O município integra a Região Metropolitana de Piracicaba, o que fez o caso repercutir também entre moradores de Piracicaba e das cidades vizinhas.
De acordo com o hospital, o recém-nascido apresentava um quadro clínico que exigia cirurgia em uma unidade especializada fora da cidade.
Cerca de um mês depois, na quarta-feira (15), o estado de saúde do bebê piorou. Após diversas tentativas de reanimação sem sucesso, a equipe médica declarou o óbito e encaminhou o corpo para outro setor da unidade, onde aguardaria a chegada da funerária escolhida pela família.
Funcionário da funerária encontrou o bebê com vida
O desfecho surpreendente aconteceu cerca de duas horas após a declaração da morte. Um funcionário da funerária percebeu que o recém-nascido apresentava sinais vitais e comunicou imediatamente a equipe hospitalar.
Após uma nova avaliação médica, o bebê foi readmitido na UTI Neonatal e voltou a receber cuidados intensivos.
Na manhã de 17 de julho, ele foi transferido para um hospital de referência que já aguardava sua chegada para dar continuidade ao tratamento.
Hospital chama episódio de "inexplicável"
A Santa Casa de Rio Claro classificou o caso como um dos acontecimentos mais difíceis de explicar em sua história. Apesar da repercussão, a instituição reafirmou que todos os protocolos médicos foram cumpridos corretamente e que não houve falhas na assistência ao paciente.
O caso continua repercutindo pela raridade do episódio e pela proximidade com Piracicaba, já que Rio Claro faz parte da mesma região metropolitana, despertando a atenção de moradores de toda a região.