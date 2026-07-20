Um caso considerado extremamente raro e classificado como "inexplicável" pela própria equipe médica chamou a atenção na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). O episódio ocorreu na Santa Casa de Rio Claro, município localizado a cerca de 70 quilômetros de Piracicaba, onde um recém-nascido que havia sido declarado morto foi encontrado com sinais vitais aproximadamente duas horas depois. O bebê voltou a receber atendimento intensivo e foi transferido para um hospital de referência.

A instituição afirmou que o episódio é um dos mais incomuns registrados em sua história centenária e destacou que, para familiares e profissionais envolvidos, o ocorrido foi visto como um verdadeiro milagre.

Hospital afirma que protocolos foram seguidos

Em nota oficial, a Santa Casa de Rio Claro informou que todos os procedimentos técnicos e legais para a confirmação do óbito foram realizados conforme as normas vigentes. A unidade também ressaltou que a equipe médica realizou cerca de 45 minutos de manobras de reanimação, seguindo os protocolos recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria.