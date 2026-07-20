Nesse final de semana, a deputada estadual Professora Bebel (PT) reuniu mais de 2.500 lideranças no lançamento da sua pré-candidatura à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
No sábado à tarde, 18 de julho, mais de duas mil lideranças participaram do pré-lançamento da sua campanha voltada à Capital e Grande São Paulo, na Império da Casa Verde, enquanto que no domingo à tarde, dia 19 de julho, o lançamento da pré-campanha foi realizada na cidade de Americana, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, voltado à macrorregião de Campinas, que ficou lotado, com pelo menos 400 de lideranças de Americana, Santa Bárbara D'Oeste, Limeira, Piracicaba, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, Rio das Pedras, Hortolândia, enfim, de toda região.
A deputada Professora Bebel durante o pré-lançamento da sua pré-candidatura em São Paulo
A plenária de São Paulo reuniu diversos deputados federais, como Jilmar Tatto, Juliana Cardoso, Alfredinho e Alencar Santana, além de diversos pré-candidatos a deputados federais, como o ex-presidente da Câmara Federal, João Paulo, Mariana Negri, Douglas Izzo, Wilson Vieira, Pedro Tourinho, e vereadora Luna Zarattini e o vereador Alessandro Guedes, assim como diversos dirigentes sindicais, enquanto que a de Americana contou com a presença da vereadora de Campinas, Paola Miguel, as pré-candidatas à deputada federal Guida Calixto e Rai de Almeida, e os pré-candidato a deputado federal Pedro Tourinho, Rosalva e Douglas Izzo, além dos presidentes do PT de Americana, Eduardo Coienca, assim como de Piracicaba, Pedro Totti, Iracilda Silva (Nega), de Hortolândia, os diretores estaduais da Apeoesp Joselei de Souza Hamed Bittar e Ricardo Botaro, Zenaide Honório, secretária-geral da Apeoesp, e Fábio de Moraes, da CNTE.
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As plenárias foram marcadas pela prestação de contas, em que a deputada Professora Bebel destacou as principais ações desenvolvidas pelo seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “Esta prestação de contas é fundamental, porque estamos a serviço da população, que precisa saber o que temos feito na defesa dos seus direitos e também sobre o enfrentamento que temos feito contra o governo de Tarcísio de Freitas, que só pensa em privatizar e destruir a estrutura pública, das mais diversas áreas, como educação, saúde.... Foi nossa luta que impediu esse governador de colocar cinco praças de pedágios na SP-304, entre Piracicaba a Americana, e também nas rodovias de acesso ao ‘circuito das Águas’”, destacou.
Bebel também enfatizou a importância da reeleição do presidente Lula, para que o Brasil continue avançando com as políticas sociais, com mais investimentos na educação e na saúde, assim como no desenvolvimento econômico, garantindo mais qualidade de vida à população.
A subsede do Sindicato dos Metalúrgicos ficou lotada para o lançamento da pré-campanha da deptutada Bebel
“Só a eleição de Fernando Haddad, governador de São Paulo, e uma forte bancada de deputados e deputadas progressistas serão capazes de colocar novamente o Estado a serviço daqueles que mais precisam e promover desenvolvimento sustentável e mais justiça social”, ressaltou.
Bebel enfatizou ainda que “na vida e na política, temos que ter lado, e esse é o meu lado: o do povo paulista e brasileiro. Por isso, me coloco novamente como pré-candidata à reeleição para deputada estadual. Quero, junto com Fernando Haddad, tornar a nossa voz ainda mais forte. Quero ser uma deputada estadual da situação. A nossa missão é reelegermos o presidente Lula, elegermos o professor Fernando Haddad governador do Estado de São Paulo e as companheiras Marina Silva e Simone Tebet senadores, além de ampliarmos tanto a nossa bancada de deputados federais como estadual”, completou.