Nesse final de semana, a deputada estadual Professora Bebel (PT) reuniu mais de 2.500 lideranças no lançamento da sua pré-candidatura à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

No sábado à tarde, 18 de julho, mais de duas mil lideranças participaram do pré-lançamento da sua campanha voltada à Capital e Grande São Paulo, na Império da Casa Verde, enquanto que no domingo à tarde, dia 19 de julho, o lançamento da pré-campanha foi realizada na cidade de Americana, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, voltado à macrorregião de Campinas, que ficou lotado, com pelo menos 400 de lideranças de Americana, Santa Bárbara D'Oeste, Limeira, Piracicaba, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, Rio das Pedras, Hortolândia, enfim, de toda região.