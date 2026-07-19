Um Fiat Uno Mille abandonado e sem as quatro rodas, foi encontrado pela Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba na manhã desta sexta-feira (17), na Estrada Santa Isabel. O que parecia ser apenas um veículo depenado acabou revelando uma tentativa de adulteração da placa.
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A equipe do Grupamento Rural foi acionada após uma denúncia sobre um carro em aparente estado de abandono. No local, os guardas encontraram o automóvel sem as rodas e sem a bateria, levantando suspeitas sobre a procedência do veículo.
Durante a primeira consulta, a placa identificada apontava para um GM Monza registrado no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, uma vistoria mais detalhada revelou que um dos caracteres havia sido alterado com fita adesiva para enganar a fiscalização.
Após a remoção do adesivo, os agentes identificaram a placa original, que pertencia ao próprio Fiat Uno Mille, registrado no município de Rio Claro (SP).
A ocorrência foi comunicada à Unidade de Polícia Judiciária, que determinou a realização de perícia no local. Após os trabalhos periciais, o veículo foi apreendido e removido por um guincho.
O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer como o automóvel foi parar abandonado na zona rural de Piracicaba e se ele foi utilizado em alguma atividade criminosa.