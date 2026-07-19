Uma motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba na manhã deste sábado (18), na Avenida Jaime Pereira, no bairro Bongue.
O veículo havia sido identificado pelo sistema de monitoramento da cidade após passar por diversas câmeras, levantando suspeitas de irregularidades.
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De acordo com a GCM, a Central de Operações irradiou a informação para as equipes, que iniciaram patrulhamento na região. A motocicleta foi localizada e abordada pelos guardas civis Fabrício e Garrido, da viatura 051, com apoio da viatura 057.
Durante a abordagem, o condutor, identificado pelas iniciais J.V.F.S., afirmou que havia comprado a moto por R$ 4 mil por meio do Facebook. Segundo ele, a negociação foi feita com um desconhecido na cidade de Limeira, que entregou o veículo acompanhado de um arquivo em PDF de uma suposta nota fiscal de leilão.
No entanto, ao realizar a vistoria, os agentes constataram que os números do chassi e do motor estavam adulterados e parcialmente suprimidos. Além disso, a placa da motocicleta não possuía registro nos bancos de dados oficiais.
O homem e a motocicleta foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.
A motocicleta foi apreendida e o condutor foi liberado, devendo responder à investigação que apura a origem do veículo.