19 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Motocicleta comprada em rede social por R$ 4 mil é apreendida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
A motocicleta foi apreendida pela GCM de Piracicaba.
A motocicleta foi apreendida pela GCM de Piracicaba.

  Uma motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba na manhã deste sábado (18), na Avenida Jaime Pereira, no bairro Bongue.

O veículo havia sido identificado pelo sistema de monitoramento da cidade após passar por diversas câmeras, levantando suspeitas de irregularidades.

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De acordo com a GCM, a Central de Operações irradiou a informação para as equipes, que iniciaram patrulhamento na região. A motocicleta foi localizada e abordada pelos guardas civis Fabrício e Garrido, da viatura 051, com apoio da viatura 057.

Durante a abordagem, o condutor, identificado pelas iniciais J.V.F.S., afirmou que havia comprado a moto por R$ 4 mil por meio do Facebook. Segundo ele, a negociação foi feita com um desconhecido na cidade de Limeira, que entregou o veículo acompanhado de um arquivo em PDF de uma suposta nota fiscal de leilão.

No entanto, ao realizar a vistoria, os agentes constataram que os números do chassi e do motor estavam adulterados e parcialmente suprimidos. Além disso, a placa da motocicleta não possuía registro nos bancos de dados oficiais.

O homem e a motocicleta foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

A motocicleta foi apreendida e o condutor foi liberado, devendo responder à investigação que apura a origem do veículo.

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