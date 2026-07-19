O veículo havia sido identificado pelo sistema de monitoramento da cidade após passar por diversas câmeras, levantando suspeitas de irregularidades.

Uma motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba na manhã deste sábado (18), na Avenida Jaime Pereira, no bairro Bongue.

De acordo com a GCM, a Central de Operações irradiou a informação para as equipes, que iniciaram patrulhamento na região. A motocicleta foi localizada e abordada pelos guardas civis Fabrício e Garrido, da viatura 051, com apoio da viatura 057.

Durante a abordagem, o condutor, identificado pelas iniciais J.V.F.S., afirmou que havia comprado a moto por R$ 4 mil por meio do Facebook. Segundo ele, a negociação foi feita com um desconhecido na cidade de Limeira, que entregou o veículo acompanhado de um arquivo em PDF de uma suposta nota fiscal de leilão.

No entanto, ao realizar a vistoria, os agentes constataram que os números do chassi e do motor estavam adulterados e parcialmente suprimidos. Além disso, a placa da motocicleta não possuía registro nos bancos de dados oficiais.