Segundo as informações apuradas, a mulher sofreu uma queda da própria altura no dia 7 de julho e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a encaminhou ao hospital para atendimento médico.

Uma idosa de 78 anos morreu após permanecer internada na Santa Casa de Piracicaba em decorrência de complicações provocadas por uma queda sofrida no início do mês. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte sem indícios de crime.

Durante o período de internação, o estado de saúde da paciente se agravou. Apesar dos cuidados médicos, a idosa não resistiu e teve a morte constatada na sexta-feira (17).

A causa do óbito apontada pela equipe médica foi traumatismo cranioencefálico. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que adotou os procedimentos legais cabíveis e encaminhou o caso para a unidade responsIdosa de 78 anos morre após sofrer queda e ficar internada em Piracicaba

Uma idosa de 78 anos morreu após permanecer internada na Santa Casa de Piracicaba em decorrência de complicações provocadas por uma queda sofrida no início do mês. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte sem indícios de crime.