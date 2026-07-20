Após mais de uma semana de intensos ataques militares, Estados Unidos e Irã voltaram a sinalizar disposição para retomar o diálogo. A possibilidade de um novo acordo ganhou força nesta segunda-feira (20), depois que mediadores apresentaram uma proposta de cessar-fogo de 10 dias para tentar conter a escalada da guerra no Oriente Médio.
A iniciativa busca restabelecer as negociações diplomáticas e evitar que o conflito se transforme em uma guerra de maiores proporções, após o rompimento da trégua firmada no mês passado.
Mediadores tentam interromper os ataques
Segundo autoridades iranianas, Teerã recebeu uma proposta para suspender temporariamente as hostilidades por dez dias, período que serviria para reabrir as negociações entre os dois países.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, confirmou que o governo recebeu sugestões para reduzir as tensões, mas não revelou detalhes da proposta.
Enquanto isso, o ministro do Interior iraniano, Eskandar Momeni, deve viajar ao Paquistão, país que atua como intermediador nas conversações entre as partes.
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EUA também demonstram abertura ao diálogo
O governo do presidente Donald Trump também indicou que considera uma solução diplomática, embora mantenha cautela.
O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a negociar caso o Irã demonstre mudanças de postura, indicando que Washington mantém aberta a possibilidade de um entendimento.
Apesar dos sinais positivos, os confrontos militares continuam.
Entenda por que um cessar-fogo pode beneficiar o Brasil
Embora o conflito ocorra a milhares de quilômetros do território brasileiro, seus efeitos são sentidos diretamente na economia nacional. Isso acontece porque o Oriente Médio concentra parte significativa da produção mundial de petróleo e abriga o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado no planeta.
Sempre que há risco de uma guerra de grandes proporções na região, o mercado reage com alta no preço do barril devido ao temor de interrupções no fornecimento. Já um acordo de paz ou um cessar-fogo tende a reduzir essa insegurança, estabilizando ou até diminuindo o valor do petróleo no mercado internacional.
Para o Brasil, isso pode representar uma série de benefícios. O primeiro deles é a redução da pressão sobre os preços dos combustíveis, já que gasolina, diesel e gás de cozinha são influenciados pelas cotações internacionais.
Além disso, combustíveis mais estáveis ajudam a conter a inflação. Como o transporte rodoviário é responsável pela maior parte da distribuição de alimentos, medicamentos e mercadorias no país, um diesel mais barato reduz custos logísticos e pode evitar aumentos generalizados de preços.
O agronegócio brasileiro também pode ser beneficiado. Máquinas agrícolas utilizam diesel em larga escala e parte dos fertilizantes usados na produção depende da estabilidade do mercado internacional de energia.
Outro setor que tende a sentir os efeitos é o transporte aéreo, já que o querosene de aviação acompanha a variação do petróleo. Com custos menores, companhias aéreas e empresas de transporte podem enfrentar menos pressão para reajustar tarifas.
Especialistas também apontam que uma redução das tensões geopolíticas costuma aumentar a confiança dos investidores, favorecendo mercados emergentes como o Brasil e reduzindo a volatilidade do câmbio.
Apesar disso, há um contraponto. Como o Brasil também é exportador de petróleo, preços elevados da commodity podem aumentar a arrecadação e beneficiar empresas do setor. Ainda assim, para consumidores e para a maior parte da economia, um cenário de estabilidade internacional costuma ser considerado mais favorável.
Ataques seguem pelo nono dia consecutivo
Mesmo com as tratativas em andamento, a Guarda Revolucionária do Irã informou ter realizado novos ataques contra posições militares americanas em diferentes regiões do Oriente Médio.
Segundo o governo dos Estados Unidos, a ofensiva recente é uma resposta à morte de três militares americanos em ataques atribuídos ao Irã.
Além das bases militares, instalações civis também passaram a ser afetadas. Ataques atingiram sistemas de dessalinização e infraestrutura de navegação aérea, aumentando a preocupação com impactos no abastecimento de água e na segurança regional.
Estreito de Ormuz preocupa mercado internacional
Outro ponto de tensão permanece no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte mundial de petróleo.
Autoridades iranianas relataram problemas envolvendo navios-tanque na região, enquanto uma embarcação foi atingida por um projétil próximo à costa de Omã, segundo informações do serviço britânico de segurança marítima.
Os Estados Unidos afirmaram que os ataques realizados nos últimos dias também têm como objetivo reduzir a capacidade iraniana de ameaçar embarcações comerciais que cruzam o estreito.
Irã denuncia ataques a instalações nucleares
O governo iraniano informou que cidades do país voltaram a ser atingidas por mísseis durante a madrugada desta segunda-feira.
Além disso, Teerã pediu que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) condene os bombardeios americanos que, segundo o governo local, atingiram uma usina nuclear em construção no sudoeste do país.
Enquanto isso, o cenário permanece instável. Apesar das negociações em andamento, ainda não há confirmação de que a proposta de cessar-fogo de 10 dias será aceita por ambas as partes, mas o avanço das conversas é visto como um passo importante para reduzir as tensões e minimizar os impactos econômicos e humanitários do conflito.