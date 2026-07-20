Após mais de uma semana de intensos ataques militares, Estados Unidos e Irã voltaram a sinalizar disposição para retomar o diálogo. A possibilidade de um novo acordo ganhou força nesta segunda-feira (20), depois que mediadores apresentaram uma proposta de cessar-fogo de 10 dias para tentar conter a escalada da guerra no Oriente Médio.

A iniciativa busca restabelecer as negociações diplomáticas e evitar que o conflito se transforme em uma guerra de maiores proporções, após o rompimento da trégua firmada no mês passado.

Mediadores tentam interromper os ataques

Segundo autoridades iranianas, Teerã recebeu uma proposta para suspender temporariamente as hostilidades por dez dias, período que serviria para reabrir as negociações entre os dois países.