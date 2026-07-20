As projeções do mercado financeiro para a inflação em 2026 voltaram a recuar. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Banco Central, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu para 5,15%, reforçando a tendência de desaceleração observada nas últimas semanas.

Há um mês, a estimativa era de 5,33%. Na semana passada, o mercado projetava inflação de 5,16% para o próximo ano. Para 2027 e 2028, as previsões permanecem em 4,20% e 3,78%, respectivamente.

Mercado mantém projeções para PIB

Enquanto a expectativa para a inflação segue em queda, os demais indicadores econômicos permanecem praticamente inalterados.