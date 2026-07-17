Moradores de Piracicaba terão uma manhã especial de atendimento, informação e diversão neste sábado (18), com a realização do Dia de Cooperar (Dia C). A ação acontece das 9h às 12h, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Mário Dedini, localizado na Avenida Luiz Ralf Benatti, 1.400, com entrada gratuita.
VEJA MAIS :
- Casos de dengue caem 98% em Piracicaba em 2026
- Novo registro de morcego com raiva reforça cuidados em Piracicaba
- Instituto Formar abre inscrições para cursos gratuitos de música
Promovido pelo cooperativismo brasileiro, o evento reúne atividades voltadas à promoção da qualidade de vida, com serviços de saúde, orientações sociais, ações ambientais e atrações para toda a família.
Entre os atendimentos disponíveis estão aferição de pressão arterial, orientação nutricional, distribuição de frutas, informações sobre o Cadastro Único e esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pelo CRAS. O público também poderá conhecer iniciativas de apoio e atendimento social disponíveis na comunidade.
Para as crianças, a programação contará com recreação acompanhada por monitor, brincadeiras com tabuleiro de chão, distribuição de algodão-doce, pipoca e brindes. O espaço ainda terá estrutura para amamentação e trocador para bebês, garantindo mais conforto para as famílias participantes.
Além das atividades de cidadania e lazer, o Dia C também terá uma ação ambiental, com o plantio de 30 mil mudas na horta do Mário Dedini. A iniciativa reforça a proposta do cooperativismo de incentivar práticas sustentáveis e fortalecer o vínculo com a comunidade.
O Dia de Cooperar é um movimento nacional de voluntariado e responsabilidade social realizado por cooperativas de todo o país. A ação segue o sétimo princípio do cooperativismo, que destaca o interesse pela comunidade por meio de projetos sociais, ambientais, educativos e de saúde.
Em Piracicaba, o evento é realizado pela Coplacana, em parceria com Sicredi Dexis, Sicoob Cocre, Uniodonto e Unimed Piracicaba, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, além de empresas ligadas ao setor do agronegócio.