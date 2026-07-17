Promovido pelo cooperativismo brasileiro, o evento reúne atividades voltadas à promoção da qualidade de vida, com serviços de saúde, orientações sociais, ações ambientais e atrações para toda a família.

Moradores de Piracicaba terão uma manhã especial de atendimento, informação e diversão neste sábado (18), com a realização do Dia de Cooperar (Dia C). A ação acontece das 9h às 12h, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Mário Dedini, localizado na Avenida Luiz Ralf Benatti, 1.400, com entrada gratuita.

Entre os atendimentos disponíveis estão aferição de pressão arterial, orientação nutricional, distribuição de frutas, informações sobre o Cadastro Único e esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pelo CRAS. O público também poderá conhecer iniciativas de apoio e atendimento social disponíveis na comunidade.

Para as crianças, a programação contará com recreação acompanhada por monitor, brincadeiras com tabuleiro de chão, distribuição de algodão-doce, pipoca e brindes. O espaço ainda terá estrutura para amamentação e trocador para bebês, garantindo mais conforto para as famílias participantes.

Além das atividades de cidadania e lazer, o Dia C também terá uma ação ambiental, com o plantio de 30 mil mudas na horta do Mário Dedini. A iniciativa reforça a proposta do cooperativismo de incentivar práticas sustentáveis e fortalecer o vínculo com a comunidade.