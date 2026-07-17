As ações contemplam públicos diferentes: desde pessoas que desejam conhecer mais sobre música, sem necessidade de experiência prévia, até instrumentistas de nível intermediário e avançado que buscam integrar grupos de prática coletiva. Todas as atividades acontecerão na sede do Instituto Formar, no bairro Piracicamirim.

O Instituto Formar abriu inscrições para três iniciativas gratuitas voltadas à formação musical em Piracicaba. As oportunidades incluem o Curso de Apreciação Musical, a Big Band Experimental e a Camerata de Cordas, com atividades realizadas no período noturno para facilitar o acesso de estudantes, trabalhadores e demais interessados.

Entre as novidades está o Curso de Apreciação Musical, ministrado pelo maestro Luis Fernando Fischer Dutra. Voltado para pessoas a partir de 12 anos, o curso propõe encontros presenciais semanais com momentos de escuta, análise e discussão sobre diferentes estilos, estruturas e contextos da música. A iniciativa busca aproximar o público do universo musical, mesmo para quem nunca estudou ou tocou um instrumento.

Como apresentação da proposta, será realizada uma aula aberta no dia 3 de agosto, às 19h30, com 40 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo WhatsApp (19) 3437-8880.

Outra oportunidade é a Big Band Experimental, destinada a músicos de nível intermediário e avançado. O grupo será orientado pelos professores Ely Silva e Marc Soares e contará com 20 vagas para instrumentistas de baixo, bateria, clarinete, flauta, guitarra, piano, saxofone, trombone, trompete e violão. Os ensaios ocorrerão no período noturno, e as inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 31 de julho, pelo site do Instituto Formar.