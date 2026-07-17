17 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Instituto Formar abre inscrições para cursos gratuitos de música

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Foto: Bolly Vieira
Músicos em nível intermediário e avançado têm a oportunidade de ingressar na Big Band Experimental e Camerata de Cordas.
Músicos em nível intermediário e avançado têm a oportunidade de ingressar na Big Band Experimental e Camerata de Cordas.

O Instituto Formar abriu inscrições para três iniciativas gratuitas voltadas à formação musical em Piracicaba. As oportunidades incluem o Curso de Apreciação Musical, a Big Band Experimental e a Camerata de Cordas, com atividades realizadas no período noturno para facilitar o acesso de estudantes, trabalhadores e demais interessados.

As ações contemplam públicos diferentes: desde pessoas que desejam conhecer mais sobre música, sem necessidade de experiência prévia, até instrumentistas de nível intermediário e avançado que buscam integrar grupos de prática coletiva. Todas as atividades acontecerão na sede do Instituto Formar, no bairro Piracicamirim.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Entre as novidades está o Curso de Apreciação Musical, ministrado pelo maestro Luis Fernando Fischer Dutra. Voltado para pessoas a partir de 12 anos, o curso propõe encontros presenciais semanais com momentos de escuta, análise e discussão sobre diferentes estilos, estruturas e contextos da música. A iniciativa busca aproximar o público do universo musical, mesmo para quem nunca estudou ou tocou um instrumento.

Como apresentação da proposta, será realizada uma aula aberta no dia 3 de agosto, às 19h30, com 40 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo WhatsApp (19) 3437-8880.

Outra oportunidade é a Big Band Experimental, destinada a músicos de nível intermediário e avançado. O grupo será orientado pelos professores Ely Silva e Marc Soares e contará com 20 vagas para instrumentistas de baixo, bateria, clarinete, flauta, guitarra, piano, saxofone, trombone, trompete e violão. Os ensaios ocorrerão no período noturno, e as inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 31 de julho, pelo site do Instituto Formar.

Já a Camerata de Cordas selecionará músicos que tocam contrabaixo acústico, viola, violino e violoncelo. O grupo será regido pelo maestro Luis Fernando Fischer Dutra, e os participantes passarão por uma avaliação prática marcada para o dia 4 de agosto, das 18h às 21h, por ordem de chegada. As inscrições também poderão ser realizadas entre 20 e 31 de julho, pelo WhatsApp (19) 3437-8880.

Segundo o Instituto Formar, a proposta é ampliar o acesso à educação musical na cidade, oferecendo oportunidades gratuitas tanto para quem deseja iniciar o contato com a música quanto para músicos que buscam aperfeiçoamento e experiências em conjunto.

Todas as atividades e ensaios serão realizados na sede da instituição, localizada na Rua Gonçalves Dias, 721, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários