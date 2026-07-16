ESCRITURÁRIO: SR. ADALBERTO AGUADO PIRES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Salvador Pires e da Sra. Maria Eudocia Aguado Pires, era casado com a Sra. Bruna Esteves; deixa o filho: Gabriel Aguado Pires. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO CANDIDO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Ranulfo Candido da Silva e da Sra. Marina Luzia da Conceição; deixa o filho: Tiago. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ ROMÃO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Eufrasio Romão e da Sra. Benedita Marques Ferreira; deixa os filhos: Katia Regina Romão; Adriana Cristina Romão Coelho, casada com o Sr. José Aldo Coelho; Eliana Aparecida Romão Silva, casada com o Sr. Robson Bento da Silva; José Edson Romão, falecido e Andre Gustavo Romão, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MAFALDA CORRER DE ASSIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Pedro Correr e da Sra. Albertina Cariolatto Correr, era casada com o Sr. Benedicto Waldomiro Correa de Assis; deixa os filhos: Osmarina Correa de Assis Almeida, falecida, deixando viúvo o Sr. Nadir de Almeida e Osmar Correa de Assis, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 8h às 11h na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 11h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES MASSI Faleceu dia 16/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 86 anos de idade. Era filha do Sr. Angelo Massi e da Sra. Elvira Antonia de Oliveira Massi, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/07/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA JENIRA DA SILVA TAPIA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. José Soares da Silva e da Sra. Benedita de Lourdes Soares, era viúva do Sr. Ramon Tapia Martins; deixa os filhos: Roselis Tapia Pina, casada com o Sr. Joaquim Laudemir Pina Garcia; Roseane Tapia Silva, casada com o Sr. Alexandre Aparecido de Camargo Silva; Regina Tapia Galvão, casada com o Sr. José Carlos Galvão e Reginaldo Tapia, casado com a Sra. Eliana Cesar Tapia. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SILVIA APARECIDA SOTOPIETRO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Nelson Sotopietro e da Sra. Hilda Jorge Sotopietro. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. NORBERTO JOSE SANTIN, faleceu dia 15/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Teresa Sabbadin Santin. Era filho do Sr. Laurindo Santin e da Sra. Maria Dorita Schiavano Santin. Deixa a filha: Renata Santin Ferreira casada com Antonio Sergio Ferreira Filho. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/07/2026 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. TAIS FERNANDA EVANGELISTA IGNACIO Faleceu dia 15/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 29 anos de idade e era casada com o Sr. Falkner Fernando Ignacio. Era filha do Sr. Luis Carlos Merloto e da Sra. Solange Evangelista. Deixa o filho Icaro Gabriel Evangelista Ignacio. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/07/2026 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. YOLANDA GONÇALVES MACHADO Faleceu dia 15/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 78 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Correa Machado. Era filha do Sr. Ardenante Dias Gonçalves e da Sra. Odila Candido. Deixa os filhos: Antonio Osmair Gonçalves Machado, Adenir Donizeth Gonçalves Machado casado com Adriana, Silvio Jair Gonçalves Machado casado com Joelma e Valmir Jose Gonçalves Machado, falecido. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/07/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.