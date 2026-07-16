ESCRITURÁRIO: SR. ADALBERTO AGUADO PIRES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Salvador Pires e da Sra. Maria Eudocia Aguado Pires, era casado com a Sra. Bruna Esteves; deixa o filho: Gabriel Aguado Pires. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOÃO CANDIDO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Ranulfo Candido da Silva e da Sra. Marina Luzia da Conceição; deixa o filho: Tiago. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ ROMÃO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Eufrasio Romão e da Sra. Benedita Marques Ferreira; deixa os filhos: Katia Regina Romão; Adriana Cristina Romão Coelho, casada com o Sr. José Aldo Coelho; Eliana Aparecida Romão Silva, casada com o Sr. Robson Bento da Silva; José Edson Romão, falecido e Andre Gustavo Romão, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.