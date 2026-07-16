A colisão aconteceu no km 169+100. Segundo as primeiras informações apuradas no local, um Fiat Uno atingiu frontalmente a moto de Valdeci durante uma tentativa de ultrapassagem, por circunstâncias que ainda serão investigadas.

Foi identificado como Valdeci Geminiano da Silva, de 61 anos, o motociclista que perdeu a vida no grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (15), na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), entre Piracicaba e Anhembi.

Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos muito graves e morreu ainda no local. O passageiro da moto foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O motorista do Fiat Uno também ficou ferido e foi levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), em Piracicaba.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e demais órgãos responsáveis atenderam a ocorrência, realizaram o resgate das vítimas e garantiram a segurança da rodovia durante os trabalhos. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O velório de Valdeci será realizado nesta quarta-feira (16), a partir das 8h, no Velório Municipal da Vila Rezende. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende.