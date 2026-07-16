16 de julho de 2026
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COLISÃO FATAL

Identificado motociclista que morreu na SP 147 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Tadeu Vilela
Valdeci morreu após colisão frontal com Fiat Uno na rodovia.
Valdeci morreu após colisão frontal com Fiat Uno na rodovia.

  Foi identificado como Valdeci Geminiano da Silva, de 61 anos, o motociclista que perdeu a vida no grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (15), na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), entre Piracicaba e Anhembi.

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A colisão aconteceu no km 169+100. Segundo as primeiras informações apuradas no local, um Fiat Uno atingiu frontalmente a moto de Valdeci durante uma tentativa de ultrapassagem, por circunstâncias que ainda serão investigadas.

Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos muito graves e morreu ainda no local. O passageiro da moto foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O motorista do Fiat Uno também ficou ferido e foi levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), em Piracicaba.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e demais órgãos responsáveis atenderam a ocorrência, realizaram o resgate das vítimas e garantiram a segurança da rodovia durante os trabalhos. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O velório de Valdeci será realizado nesta quarta-feira (16), a partir das 8h, no Velório Municipal da Vila Rezende. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende.

Valdeci deixa esposa, filhos, netos, familiares e amigos, que lamentam sua morte.

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