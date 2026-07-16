Os colecionadores do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganharam uma alternativa para fechar a coleção sem depender apenas da sorte. A Panini liberou a venda de figurinhas avulsas em seu site oficial, permitindo que os fãs adquiram separadamente os cromos que ainda faltam.

Cada figurinha é comercializada por R$ 1, incluindo as versões especiais metalizadas. As compras podem ser feitas em pedidos de até 50 unidades, com limite de cinco solicitações por usuário. A novidade chega como uma opção para quem já reuniu boa parte da coleção e quer evitar a compra de novos envelopes com figurinhas repetidas na tentativa de encontrar as últimas peças.

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Como funciona a compra