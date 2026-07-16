Os colecionadores do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganharam uma alternativa para fechar a coleção sem depender apenas da sorte. A Panini liberou a venda de figurinhas avulsas em seu site oficial, permitindo que os fãs adquiram separadamente os cromos que ainda faltam.
Cada figurinha é comercializada por R$ 1, incluindo as versões especiais metalizadas. As compras podem ser feitas em pedidos de até 50 unidades, com limite de cinco solicitações por usuário. A novidade chega como uma opção para quem já reuniu boa parte da coleção e quer evitar a compra de novos envelopes com figurinhas repetidas na tentativa de encontrar as últimas peças.
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Como funciona a compra
Os pedidos devem ser realizados exclusivamente pelo site oficial da Panini. A editora estabeleceu o limite de até 50 figurinhas por compra e cinco pedidos por usuário para organizar a distribuição dos cromos entre os colecionadores.
Outro ponto importante é que todas as figurinhas têm o mesmo preço, sem diferença entre os modelos tradicionais e os especiais. Assim, quem procura cromos metalizados também pode incluí-los no pedido pelo mesmo valor unitário.
A empresa também recomenda que os consumidores utilizem apenas seus canais oficiais para realizar a compra, reduzindo o risco de golpes e páginas falsas que costumam surgir durante períodos de grande procura.
Maior álbum da história da Copa
A coleção de 2026 acompanha a expansão da Copa do Mundo, que pela primeira vez será disputada por 48 seleções. Com isso, o álbum oficial se tornou o maior já produzido pela Panini para o torneio.
Ao todo, a coleção reúne 980 figurinhas. Destas, 912 são impressas em papel couché e outras 68 fazem parte da categoria especial, com acabamento metalizado. Os envelopes continuam trazendo sete cromos cada.
O álbum está disponível nas versões brochura e capa dura, ambas com 112 páginas e o mesmo projeto gráfico. A edição acompanha a maior Copa do Mundo da história, refletindo o aumento no número de seleções participantes e, consequentemente, no tamanho da coleção.