16 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
COPA DO MUNDO

Panini libera venda de figurinhas faltantes do álbum da Copa 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Todas as figurinhas do álbum da Copa de 2026, inclusive as especiais, custam R$ 1 na venda avulsa da Panini.
Todas as figurinhas do álbum da Copa de 2026, inclusive as especiais, custam R$ 1 na venda avulsa da Panini.

Os colecionadores do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganharam uma alternativa para fechar a coleção sem depender apenas da sorte. A Panini liberou a venda de figurinhas avulsas em seu site oficial, permitindo que os fãs adquiram separadamente os cromos que ainda faltam.

Cada figurinha é comercializada por R$ 1, incluindo as versões especiais metalizadas. As compras podem ser feitas em pedidos de até 50 unidades, com limite de cinco solicitações por usuário. A novidade chega como uma opção para quem já reuniu boa parte da coleção e quer evitar a compra de novos envelopes com figurinhas repetidas na tentativa de encontrar as últimas peças.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como funciona a compra

Os pedidos devem ser realizados exclusivamente pelo site oficial da Panini. A editora estabeleceu o limite de até 50 figurinhas por compra e cinco pedidos por usuário para organizar a distribuição dos cromos entre os colecionadores.

Outro ponto importante é que todas as figurinhas têm o mesmo preço, sem diferença entre os modelos tradicionais e os especiais. Assim, quem procura cromos metalizados também pode incluí-los no pedido pelo mesmo valor unitário.

A empresa também recomenda que os consumidores utilizem apenas seus canais oficiais para realizar a compra, reduzindo o risco de golpes e páginas falsas que costumam surgir durante períodos de grande procura.

Maior álbum da história da Copa

A coleção de 2026 acompanha a expansão da Copa do Mundo, que pela primeira vez será disputada por 48 seleções. Com isso, o álbum oficial se tornou o maior já produzido pela Panini para o torneio.

Ao todo, a coleção reúne 980 figurinhas. Destas, 912 são impressas em papel couché e outras 68 fazem parte da categoria especial, com acabamento metalizado. Os envelopes continuam trazendo sete cromos cada.

O álbum está disponível nas versões brochura e capa dura, ambas com 112 páginas e o mesmo projeto gráfico. A edição acompanha a maior Copa do Mundo da história, refletindo o aumento no número de seleções participantes e, consequentemente, no tamanho da coleção.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários