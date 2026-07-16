A deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que foi a política de investimentos na melhoria da mobilidade estabelecida pelo governo do presidente Lula é que garantiu que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) fizesse o financiamento das intervenções na SP-304, na região de Santa Terezinha.
Bebel diz que se o trânsito já começa a melhorar naquela região da cidade é graças a política do presidente Lula, uma vez a Eixo Concessionária havia feito o pedido de financiamento de recursos para estas intervenções em 2022, mas não foi liberado pelo antigo presidente da República.
“Foi a sensibilidade e a política de mobilidade do presidente Lula que garantiu a liberação dos recursos pelo BNDES no ano passado e isso precisa ficar bastante claro”, enfatiza.
Ao todo, o BNDES financiou R$ 30 milhões à Concessionária Eixo.
“O resultado já está aparecendo, circular por aquela região da SP-304 já melhorou muito e vai ficar muito melhor nos próximos dias, quando as obras serão concluídas. A população, certamente, já sente o reflexo destas melhorias no trânsito”, disse Bebel, que recentemente fez questão de conferir de perto as intervenções que estavam sendo realizadas na rodovia.
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Bebel conta que o governo Lula estabeleceu um grande investimentos na mobilidade viária, tanto que o BNDES injetou R$ 3 bilhões em um financiamento global para a concessionária Eixo SP.
A deputada Professora Bebel que no último dia 18 esteve vistoriando as obras e conversou com trabalhadores
“Este aporte, como já disse o presidente do BNDES, corresponde a 58% das melhorias de infraestrutura programadas para os sete primeiros anos do maior lote de concessões rodoviárias do país, que inclui trechos da SP-304.
Os recursos fazem parte do plano de investimentos voltados para a modernização, duplicação e manutenção dos 1.224 km sob responsabilidade da concessionária”, destaca a parlamentar.
Intervenções na SP-304 foram executadas com financiamento do BNDES e já melhoram a circulação dos veículos
Especificamente na SP-304, Bebel diz que foram investidos R$ 30 milhões para intervenções nos quilômetros 171 e 169, inclusive melhorando o acesso com maior segurança à SP-308, que liga Piracicaba a Charqueada, assim como aos bairros que margeiam a rodovia.
“Passo constantemente pelo local e, realmente, o trânsito era caótico e já dá sinais de uma fluidez muito melhor. Com a conclusão de todas as obras, nos próximos dias, certamente essa fluidez será muito melhor, resolvendo um grande gargalo que havia naquela região da cidade”, diz.
Apesar disso, Bebel diz que é preciso pensar também em políticas voltadas a diminuir o número de veículos circulando tanto nas ruas como nas rodovias, o que contribuirá para a proteção do meio ambiente.
“Por isso, nosso mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já criou uma Frente Parlamentar para aprofundar as discussões voltadas à implantação da tarifa zero no transporte público, com o poder público criando instrumentos para financiá-lo.
É preciso adotar medidas para reduzir o número de veículos e ajudar a proteger o meio ambiente”, completa.