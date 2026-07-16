A deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que foi a política de investimentos na melhoria da mobilidade estabelecida pelo governo do presidente Lula é que garantiu que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) fizesse o financiamento das intervenções na SP-304, na região de Santa Terezinha.

Bebel diz que se o trânsito já começa a melhorar naquela região da cidade é graças a política do presidente Lula, uma vez a Eixo Concessionária havia feito o pedido de financiamento de recursos para estas intervenções em 2022, mas não foi liberado pelo antigo presidente da República.

“Foi a sensibilidade e a política de mobilidade do presidente Lula que garantiu a liberação dos recursos pelo BNDES no ano passado e isso precisa ficar bastante claro”, enfatiza.

Ao todo, o BNDES financiou R$ 30 milhões à Concessionária Eixo.