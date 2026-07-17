A decisão foi tomada porque os organizadores não apresentaram toda a documentação obrigatória, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) definitivo e a autorização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

A Festa do Peão de Cosmópolis, na região de Piracicaba, foi cancelada pela Justiça nesta quinta-feira (16), poucas horas antes da abertura. O evento seria realizado até domingo (19) e marcaria a volta do rodeio à cidade após quase 30 anos.

Segundo a juíza Mayara Maria Oliveira Resende, os responsáveis tiveram prazo para entregar os documentos, mas não cumpriram a exigência. Ela afirmou que a realização da festa sem as autorizações, poderia colocar o público em risco.

Após a decisão, a organização informou que o rodeio foi cancelado e disse que divulgará, nos próximos dias, como será feito o reembolso de ingressos, camarotes e passaportes.

A Prefeitura de Cosmópolis afirmou que não participou da organização do evento e disse que a autorização dependia da apresentação de todos os documentos exigidos. O município também informou que houve atraso na montagem da estrutura.