Piracicaba registrou o terceiro caso de morcego com resultado positivo para o vírus da raiva em 2026. O animal, da espécie Nyctinomops laticaudatus, conhecida por se alimentar de insetos, foi encontrado na região central da cidade, nas proximidades do bairro São Dimas.

Os dois primeiros registros deste ano também ocorreram em áreas urbanas: um no bairro São Dimas e outro nas proximidades do São Jorge. Apesar das confirmações em morcegos, não há casos da doença em cães ou gatos no município.

Em 2025, foram sete registros positivos em morcegos insetívoros, localizados nos bairros Santa Teresinha, Vila Prudente (dois casos), Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento.