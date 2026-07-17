Piracicaba registrou o terceiro caso de morcego com resultado positivo para o vírus da raiva em 2026. O animal, da espécie Nyctinomops laticaudatus, conhecida por se alimentar de insetos, foi encontrado na região central da cidade, nas proximidades do bairro São Dimas.
Os dois primeiros registros deste ano também ocorreram em áreas urbanas: um no bairro São Dimas e outro nas proximidades do São Jorge. Apesar das confirmações em morcegos, não há casos da doença em cães ou gatos no município.
Em 2025, foram sete registros positivos em morcegos insetívoros, localizados nos bairros Santa Teresinha, Vila Prudente (dois casos), Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento.
Embora a presença de morcegos seja importante para o equilíbrio ambiental, um animal encontrado caído, com dificuldade para voar ou apresentando comportamento incomum deve ser tratado como suspeito.
O que fazer se encontrar um morcego?
Não toque no animal, mesmo que ele pareça morto.
Mantenha crianças e animais domésticos afastados.
Se possível, cubra-o com um balde ou caixa até a chegada da equipe responsável.
Acione o Centro de Controle de Zoonoses do município.
Se uma pessoa for mordida, arranhada ou tiver contato com a saliva de um morcego, deve:
Lavar imediatamente o local com água corrente e sabão por cerca de 15 minutos.
Procurar atendimento médico o mais rápido possível para avaliação da necessidade de vacina e/ou soro antirrábico.
A principal forma de proteção para animais domésticos continua sendo a vacinação antirrábica anual de cães e gatos. A raiva é uma doença viral que pode afetar todos os mamíferos, inclusive seres humanos, e tem alta taxa de letalidade após o surgimento dos sintomas.
Em caso de encontro com morcegos em situação suspeita ou para obter orientações, a população pode acionar a Prefeitura pelo telefone 156 ou entrar em contato diretamente com o Centro de Controle de Zoonoses pelo número (19) 3427-3008.