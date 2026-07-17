A deputada estadual Professora Bebel (PT), que é pré-candidata à reeleição, realiza neste sábado, 18 de julho, em São Paulo, o lançamento da sua pré-candidatura, enquanto que no domingo realizará o lançamento na cidade de Americana, e na segunda-feira, dia 20, reunirá lideranças, apoiadores e simpatizantes à sua reeleição em plenária na cidade para discutir a reta final da pré-campanha em Piracicaba e na região, e também preparar o lançamento da sua candidatura no dia 22 de agosto, que será realizada no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba.

Franca foi uma das cidades que a deputada Bebel já lançou sua pré-candidatura