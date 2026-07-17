A deputada estadual Professora Bebel (PT), que é pré-candidata à reeleição, realiza neste sábado, 18 de julho, em São Paulo, o lançamento da sua pré-candidatura, enquanto que no domingo realizará o lançamento na cidade de Americana, e na segunda-feira, dia 20, reunirá lideranças, apoiadores e simpatizantes à sua reeleição em plenária na cidade para discutir a reta final da pré-campanha em Piracicaba e na região, e também preparar o lançamento da sua candidatura no dia 22 de agosto, que será realizada no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba.
Franca foi uma das cidades que a deputada Bebel já lançou sua pré-candidatura
Desde que foi iniciado o período da pré-campanha, Bebel tem percorrido as mais diversas regiões do Estado de São Paulo e bairros da cidade de São Paulo, dialogando com setores organizados, assim como realizando o lançamento da sua pré-campanha à reeleição em cidades como Araçatuba, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Botucatu, Caraguatatuba, entre outras, e na última terça-feira, 14 de julho, fez o pré-lançamento na cidade de Registro.
Nesta caminhada, Bebel, que destinou, só em emendas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mais de R$ 51 milhões para as mais diversas regiões, presta contas da sua atuação no parlamento paulista na defesa da educação pública de qualidade e do magistério paulista, assim como as inúmeras ações em defesa de políticas públicas voltadas à saúde, à mulher, às crianças, à juventude, aos idosos, ao combate ao racismo, ao feminicídio e a qualquer tipo de discriminação.
Bebel em encontro com apoiadores na cidade de Sorocaba, na última segunda-feira
“Nesta caminhada tenho reencontrado inúmeras lideranças que se somam ao nosso mandato em todo Interior do Estado de São Paulo, e apresentam demandas, mas também reconhecem o trabalho que temos desenvolvido na Assembleia Legislativa e se somam à nossa luta para que a nossa voz seja mais forte no parlamento paulista”, diz a deputada Professora Bebel, que está no seu segundo mandato, tendo sido eleita em 2018 com 87.169 e reeleita em 2022 com m 155.983, sendo a maior votação de um deputado estadual com domicílio eleitoral na cidade.
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Dando sequência a esta prestação de contas, neste sábado, 18 de julho, Bebel faz o pré-lançamento da sua campanha voltada à Capital e Grande São Paulo, às 15 horas, na Império da Casa Verde, localizada na rua Brazelisa Alves de Carvalho, 146, na Vila Bariel. Já no domingo, o lançamento da pré-campanha acontecerá em Americana, às 15 horas, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, na rua Tamoio, 411, Vila Gallo, e é voltado à macrorregião de Campinas.
A deputada estadual Professora Bebel no lançamento da sua pré-campanha na cidade de Registro
Na segunda-feira, 20 de julho, a deputada Professora Bebel promove plenária com apoiadores e lideranças da microrregião de Piracicaba, às 18 horas, na rua Governador Pedro de Toledo, 1734. “O momento é de nos prepararmos para os desafios que teremos ao longo dos pouco mais de 70 dias, em que a nossa missão é reelegermos o presidente Lula, elegermos o professor Fernando Haddad governador do Estado de São Paulo e as companheiras Marina Silva e Simone Tebet senadores, além de ampliarmos tanto a nossa bancada de deputados federais como estadual.
Por isso, esta plenária é fundamental para debatermos o atual momento em que a extrema direita se alinha ao governo norte americano contra os interesses brasileiros e definirmos estratégias para que possamos mostrar as nossas propostas ao longo da campanha eleitoral deste ano”, completa Bebel.