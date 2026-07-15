Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (15) no edifício Villeneuve, localizado na Rua Ipiranga, na região central de Piracicaba.
De acordo com as informações apuradas no local pela reportagem, o incidente teria começado após um morador da cobertura esquecer uma panela de pressão no fogo. A fumaça gerada pelo aquecimento do alimento acabou se espalhando pelo prédio.
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Moradores relataram que começaram a sentir cheiro de fumaça por volta das 11h da manhã. Inicialmente, o odor era discreto, mas, ao longo das horas, o cheiro de queimado ficou mais intenso, gerando preocupação entre os moradores.
Com o aumento da fumaça, parte dos moradores decidiu deixar os apartamentos e evacuar o edifício por precaução enquanto aguardava a chegada das equipes de emergência.
O Corpo de Bombeiros de Piracicaba foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. Após acessar o apartamento, os bombeiros controlaram o princípio de incêndio e fizeram os procedimentos necessários para eliminar qualquer risco de novos focos.
Segundo as informações levantadas no local, ninguém ficou ferido. Após o controle da ocorrência e a verificação das condições do imóvel, a situação foi normalizada e os moradores puderam retornar ao edifício.
As causas do incidente deverão ser confirmadas pelas equipes responsáveis, mas, de acordo com as informações apuradas até o momento, a ocorrência teria sido provocada pela panela de pressão que permaneceu no fogo.