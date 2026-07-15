Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (15) no edifício Villeneuve, localizado na Rua Ipiranga, na região central de Piracicaba.

De acordo com as informações apuradas no local pela reportagem, o incidente teria começado após um morador da cobertura esquecer uma panela de pressão no fogo. A fumaça gerada pelo aquecimento do alimento acabou se espalhando pelo prédio.

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