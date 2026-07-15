De acordo com informações apuradas no local, uma panela de pressão explodiu no imóvel, situado no 11º andar, provocando o início das chamas e assustando moradores do edifício.

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (15) em um apartamento do Condomínio Edifício Villeneuve, localizado na Rua Ipiranga, na região central de Piracicaba.

O forte estrondo foi ouvido por um trabalhador que realizava serviços em um apartamento vizinho. Ao perceber a fumaça e o risco de o fogo se espalhar, ele arrombou a porta do imóvel para prestar socorro. Agindo com rapidez, conseguiu controlar o princípio de incêndio e retirar a panela de pressão do apartamento, evitando que as chamas atingissem outros cômodos e provocassem um incêndio de maiores proporções.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os procedimentos de segurança no local. O Resgate e o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências (GRAU) também atenderam à ocorrência para prestar apoio.

Apesar do susto e da mobilização das equipes de emergência, ninguém ficou ferido. O incidente causou apenas danos materiais no apartamento.