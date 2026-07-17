A Polícia Civil de Roraima concluiu um inquérito que aponta que um casal de pastores teria utilizado uma igreja evangélica em Boa Vista para cometer abusos sexuais contra adolescentes. Ao todo, 11 vítimas, com idades entre 12 e 17 anos, foram identificadas durante a investigação, que agora será analisada pelo Ministério Público de Roraima.

Os investigados são Wenderson Lima de Souza, de 32 anos, e Arielly Kamila Moraes de Souza, de 24 anos. Eles negam todas as acusações por meio da defesa. A representação pela prisão do casal tramita sob sigilo judicial, e a igreja onde os fatos teriam ocorrido foi fechada.

Polícia aponta uso da religião para manipular vítimas

Segundo a investigação, o casal se aproveitava da posição de liderança religiosa para conquistar a confiança de adolescentes em situação de vulnerabilidade emocional e econômica.