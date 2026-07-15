Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (15), resultou na morte de um motociclista na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), na altura do km 169, em Piracicaba.
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De acordo com as informações, a colisão frontal envolveu um Fiat Uno vermelho e uma motocicleta Honda Elite preta.
O condutor da motocicleta, um homem de 61 anos, morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos. Segundo as informações iniciais, a motocicleta teria tentado realizar uma ultrapassagem em um caminhão quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o automóvel.
O passageiro da motocicleta foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao hospital em estado gravíssimo.
O motorista do Fiat Uno sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Com a força do impacto, o veículo ficou completamente destruído.
Motoristas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros e as equipes de resgate. A Polícia Militar Rodoviária e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também atenderam à ocorrência e realizaram o controle do trânsito na rodovia.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pelo serviço funerário.
As causas e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.