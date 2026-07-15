De acordo com as informações, a colisão frontal envolveu um Fiat Uno vermelho e uma motocicleta Honda Elite preta.

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (15), resultou na morte de um motociclista na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), na altura do km 169, em Piracicaba.

O condutor da motocicleta, um homem de 61 anos, morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos. Segundo as informações iniciais, a motocicleta teria tentado realizar uma ultrapassagem em um caminhão quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o automóvel.

O passageiro da motocicleta foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao hospital em estado gravíssimo.

O motorista do Fiat Uno sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Com a força do impacto, o veículo ficou completamente destruído.