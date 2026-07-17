O relato de uma influenciadora que afirma ter ficado com uma grande falha no couro cabeludo após realizar um exame toxicológico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ganhou repercussão nas redes sociais e levantou dúvidas sobre como é feita a coleta dos fios. Especialistas esclarecem que o procedimento segue critérios técnicos e que a quantidade retirada costuma ser pequena quando executada corretamente.

O caso envolve Ana Karolina, que denunciou ter perdido uma quantidade significativa de cabelo durante a coleta realizada em um laboratório de Sapé, na Paraíba. Após a repercussão, diversos internautas relataram experiências semelhantes.

Laboratório admite falha no procedimento

Em nota, o laboratório responsável informou que abriu uma investigação interna e reconheceu que houve uma falha durante o atendimento. A empresa afirmou lamentar o ocorrido, disse estar prestando suporte à cliente e destacou que o episódio não representa os padrões adotados pela instituição.