17 de julho de 2026
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MODERNIZAÇÃO

Trecho rural de Piracicaba começa a receber iluminação LED

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Estrada que dá acesso a Santana e Santa Olímpia começa a ganhar nova iluminação pública.
Estrada que dá acesso a Santana e Santa Olímpia começa a ganhar nova iluminação pública.

A Estrada Municipal Odair José Serafim, em Piracicaba, começou a receber novos pontos de iluminação pública com tecnologia LED. A melhoria atende a uma antiga reivindicação de moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia, que utilizam a via como principal acesso entre a área urbana e a zona rural.

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O projeto contempla um trecho de aproximadamente 2,3 quilômetros, entre a Estrada Municipal Norimar Aparecida Brieda Jacob e a rua Santo Otávio. Ao todo, serão instalados 55 postes equipados com luminárias de LED de 50 watts.

A implantação da rede elétrica e das estruturas está sendo realizada pela CPFL. Segundo a Prefeitura, 44 postes já foram instalados. Nesta etapa, equipes municipais trabalham na colocação dos braços de iluminação e das luminárias.

A nova iluminação tem como objetivo ampliar a segurança e melhorar a visibilidade dos motoristas e moradores que passam pelo local, especialmente no período noturno.

Os recursos para a obra são provenientes da Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública). O município não informou o valor total do investimento nem a previsão para conclusão dos trabalhos.

A Estrada Municipal Odair José Serafim também é uma importante ligação para os bairros Santana e Santa Olímpia, que recebem eventos tradicionais como a Festa do Vinho e a Festa da Polenta.

A instalação faz parte do processo de modernização da iluminação pública de Piracicaba. Em fevereiro, a Prefeitura informou a conclusão da substituição de cerca de 55 mil pontos de iluminação por luminárias de LED em diferentes regiões da cidade.

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