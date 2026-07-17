O projeto contempla um trecho de aproximadamente 2,3 quilômetros, entre a Estrada Municipal Norimar Aparecida Brieda Jacob e a rua Santo Otávio. Ao todo, serão instalados 55 postes equipados com luminárias de LED de 50 watts.

A Estrada Municipal Odair José Serafim, em Piracicaba, começou a receber novos pontos de iluminação pública com tecnologia LED. A melhoria atende a uma antiga reivindicação de moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia, que utilizam a via como principal acesso entre a área urbana e a zona rural.

A implantação da rede elétrica e das estruturas está sendo realizada pela CPFL. Segundo a Prefeitura, 44 postes já foram instalados. Nesta etapa, equipes municipais trabalham na colocação dos braços de iluminação e das luminárias.

A nova iluminação tem como objetivo ampliar a segurança e melhorar a visibilidade dos motoristas e moradores que passam pelo local, especialmente no período noturno.

Os recursos para a obra são provenientes da Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública). O município não informou o valor total do investimento nem a previsão para conclusão dos trabalhos.