A visita ocorreu a convite da usuária Francisca Eulália Gonçalves e contou com o acompanhamento da fisioterapeuta responsável e coordenadora técnica da Central, Elisângela da Silva Oliveira.

A Central Municipal de Fisioterapia "Dr. João José Corrêa", localizada no bairro Piracicamirim, foi alvo de uma visita técnica realizada pelo vereador Pedro Kawai na manhã da última quarta-feira (15). Após a vistoria, o parlamentar protocolou a indicação nº 4016/2026, solicitando à Prefeitura de Piracicaba uma série de melhorias na unidade.

Durante a inspeção, foram apontadas necessidades como a substituição das macas, manutenção da caixa d'água, troca de dois bebedouros e instalação de uma manta térmica na piscina terapêutica, equipamento considerado importante para manter a temperatura adequada da água e garantir maior eficiência aos tratamentos.

A indicação também inclui pedidos de melhorias na área externa da unidade, entre eles a construção de um acesso exclusivo para pedestres, manutenção do calçamento da entrada, implantação de uma passarela no canteiro central da Avenida Piracicamirim e pintura interna e externa do prédio.

Segundo Pedro Kawai, as melhorias solicitadas têm como objetivo garantir melhores condições de atendimento aos pacientes e profissionais que atuam na unidade. A Central de Fisioterapia desempenha um papel importante no processo de recuperação, reabilitação e promoção da qualidade de vida de pessoas que necessitam de acompanhamento especializado. Com os ajustes na estrutura, equipamentos e espaços de atendimento, a expectativa é proporcionar um ambiente mais seguro, confortável e adequado para a realização dos tratamentos.