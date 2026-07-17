Na manhã desta quinta-feira (16), cerca de 60 pessoas com mais de 60 anos deixaram o frio de lado para participar de uma aula de atividade física na Estação do Idoso José Nassif, na Estação da Paulista. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, mostra que disposição e qualidade de vida caminham juntas em qualquer estação.
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Responsável pelas aulas, a professora Janine Diório destaca que a prática regular de exercícios vai muito além do condicionamento físico. "A atividade física é essencial para um envelhecimento ativo e saudável. Ela melhora a força, o equilíbrio e a mobilidade, ajuda na prevenção e no controle de doenças, reduz o risco de quedas e ainda favorece a autonomia, a autoestima e a socialização", explica.
Somente na Estação do Idoso são realizados, semanalmente, cerca de 1.500 atendimentos em atividades como ginástica, ginástica cerebral e ioga. As modalidades estimulam o corpo e a mente, além de criarem oportunidades para novas amizades e momentos de convivência.
As aulas de ginástica acontecem às terças e quintas-feiras, às 7h, 8h e 9h, enquanto o alongamento é realizado às 10h. A programação integra uma ampla oferta de atividades gratuitas promovidas pela Prefeitura para pessoas a partir dos 18 anos, incluindo pilates, ritmos, yoga, condicionamento físico, ginástica funcional, macroginástica, treinamento mental e outras modalidades.
Os interessados podem obter informações sobre turmas, horários e inscrições pelos telefones (19) 3433-4588 e (19) 99797-0028, ou diretamente no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, localizado na Rua Treze de Maio, 2122, Bairro Alto, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.