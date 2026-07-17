Na manhã desta quinta-feira (16), cerca de 60 pessoas com mais de 60 anos deixaram o frio de lado para participar de uma aula de atividade física na Estação do Idoso José Nassif, na Estação da Paulista. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, mostra que disposição e qualidade de vida caminham juntas em qualquer estação.

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Responsável pelas aulas, a professora Janine Diório destaca que a prática regular de exercícios vai muito além do condicionamento físico. "A atividade física é essencial para um envelhecimento ativo e saudável. Ela melhora a força, o equilíbrio e a mobilidade, ajuda na prevenção e no controle de doenças, reduz o risco de quedas e ainda favorece a autonomia, a autoestima e a socialização", explica.