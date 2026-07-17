Os registros de reclamações por falta de água em Piracicaba vêm diminuindo nos últimos dois anos. Dados do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) apontam que, no primeiro semestre de 2026, foram contabilizadas 1.278 ocorrências, número 54% menor do que o registrado no mesmo período de 2024, quando houve 2.773 reclamações. Em 2025, no mesmo intervalo, foram 2.130 registros.
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A tendência também aparece no balanço anual. Em 2024, o município registrou 7.373 reclamações relacionadas ao abastecimento. No ano seguinte, esse total caiu para 3.673, indicando uma redução gradual das ocorrências.
Segundo o Semae, a melhora acompanha uma série de intervenções realizadas na infraestrutura do sistema de abastecimento desde 2025. Entre as primeiras medidas esteve a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, que apresentavam acúmulo de lodo e impactavam o fornecimento para cerca de 120 mil moradores.
Na sequência, foram executadas obras como a modernização da estação de tratamento, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas, ampliação da ETA Capim Fino, melhorias na Estação de Tratamento de Lodo e implantação de sistemas de monitoramento e controle operacional.
As obras continuam em diferentes regiões da cidade. Em Santa Teresinha, está em andamento a substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de mais de dois mil ramais domiciliares. A Vila Independência também deve receber novas redes de distribuição e ligações de água.
Além das intervenções em execução, a Prefeitura busca viabilizar novos investimentos para ampliar a capacidade de produção, reservação e distribuição de água, com projetos que incluem novos reservatórios, novas adutoras e a expansão da ETA Capim Fino.