17 de julho de 2026
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Abastecimento melhora e queixas caem pela metade; Veja

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Obras de modernização e substituição de redes integram o pacote de investimentos que acompanha a redução das reclamações por falta de água em Piracicaba.
Obras de modernização e substituição de redes integram o pacote de investimentos que acompanha a redução das reclamações por falta de água em Piracicaba.

Os registros de reclamações por falta de água em Piracicaba vêm diminuindo nos últimos dois anos. Dados do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) apontam que, no primeiro semestre de 2026, foram contabilizadas 1.278 ocorrências, número 54% menor do que o registrado no mesmo período de 2024, quando houve 2.773 reclamações. Em 2025, no mesmo intervalo, foram 2.130 registros.

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A tendência também aparece no balanço anual. Em 2024, o município registrou 7.373 reclamações relacionadas ao abastecimento. No ano seguinte, esse total caiu para 3.673, indicando uma redução gradual das ocorrências.

Segundo o Semae, a melhora acompanha uma série de intervenções realizadas na infraestrutura do sistema de abastecimento desde 2025. Entre as primeiras medidas esteve a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, que apresentavam acúmulo de lodo e impactavam o fornecimento para cerca de 120 mil moradores.

Na sequência, foram executadas obras como a modernização da estação de tratamento, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas, ampliação da ETA Capim Fino, melhorias na Estação de Tratamento de Lodo e implantação de sistemas de monitoramento e controle operacional.

As obras continuam em diferentes regiões da cidade. Em Santa Teresinha, está em andamento a substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de mais de dois mil ramais domiciliares. A Vila Independência também deve receber novas redes de distribuição e ligações de água.

Além das intervenções em execução, a Prefeitura busca viabilizar novos investimentos para ampliar a capacidade de produção, reservação e distribuição de água, com projetos que incluem novos reservatórios, novas adutoras e a expansão da ETA Capim Fino.

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