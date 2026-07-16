A subsede Santa Terezinha, mantida pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, está em funcionamento na cidade de Piracicaba há dois anos, tendo como foco a saúde e a qualidade de vida da população, oferecendo atendimentos odontológicos, médicos e psicológicos.

A partir deste dia 15 de julho, passa também a contar com a sala de acolhimento integrada e humanizada da Associação Flor da Vida, para atendimentos presenciais e on-line a toda a população que busca tratamento para doenças como Alzheimer, TEA, dor crônica, ansiedade e Parkinson, por meio da cannabis medicinal.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), a diretoria decidiu democratizar ainda mais esse atendimento ao público diante dos resultados extremamente satisfatórios e das experiências positivas observadas nos sindicatos de Santo André e São Bernardo do Campo.