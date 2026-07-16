A subsede Santa Terezinha, mantida pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, está em funcionamento na cidade de Piracicaba há dois anos, tendo como foco a saúde e a qualidade de vida da população, oferecendo atendimentos odontológicos, médicos e psicológicos.
A partir deste dia 15 de julho, passa também a contar com a sala de acolhimento integrada e humanizada da Associação Flor da Vida, para atendimentos presenciais e on-line a toda a população que busca tratamento para doenças como Alzheimer, TEA, dor crônica, ansiedade e Parkinson, por meio da cannabis medicinal.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), a diretoria decidiu democratizar ainda mais esse atendimento ao público diante dos resultados extremamente satisfatórios e das experiências positivas observadas nos sindicatos de Santo André e São Bernardo do Campo.
“Nós fomos a Franca para conhecer desde o plantio até o laboratório e os resultados. Ficamos impactados com o bem que o tratamento proporciona e como, de fato, muda a vida das pessoas. Não podíamos deixar de abraçar mais esse tipo de serviço, com todos os critérios e exigências que o tratamento necessita”, destaca.
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Com isso, a diretoria do Sindicato dá mais um passo em favor da população. O presidente e fundador da Associação Flor da Vida, Enor Machado de Moraes, afirma estar bastante satisfeito com a parceria da entidade sindical, por ser pioneira em Piracicaba e região na oferta desse tipo de atendimento.
“A saúde mental, hoje uma grande preocupação também do Sindicato, é um problema real dentro das empresas, e a cannabis medicinal é um dos meios mais assertivos para amenizar essa questão”, ressalta.
A deputada estadual Professora Bebel esteve presente na inauguração. Ela realiza tratamento com cannabis medicinal e destacou a importância da iniciativa.
“Parabenizo a diretoria do Sindicato pela iniciativa de grande valor para a população. É mais um marco da entidade sindical em favor da saúde das pessoas. Eu faço uso e realmente tive grandes resultados”, afirmou.
No espaço, um médico fará o devido atendimento, além de outros profissionais que estarão disponíveis para oferecer todo o suporte e informações à população.
O atendimento será realizado na subsede Santa Terezinha, localizada na avenida Corcovado, 1.175. O agendamento de consultas e outras informações podem ser obtidos pelo telefone 0800 420 0420.
O acesso não é exclusivo aos metalúrgicos. Os associados do Sindicato, independentemente da profissão, pagarão na primeira consulta o valor de R$ 150,00, já incluindo a medicação prescrita, que pode ter duração de até 40 dias.
A prescrição médica tem validade de seis meses. Durante esse período, o paciente poderá ter acesso à medicação mediante o pagamento médio de R$ 150,00. Caso a pessoa opte por não se associar ao Sindicato, o custo mensal médio será de R$ 700,00.
Para o presidente do Sindicato, associar-se à entidade representa uma vantagem significativa.
“Além de todos os benefícios já oferecidos aos nossos associados, como clube recreativo, atendimentos voltados à saúde e diversas outras vantagens, agora o associado também garante mais esse benefício. Por isso, para quem busca esse tipo de tratamento, vale a pena se associar”, conclui.