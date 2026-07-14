Na manhã desta terça-feira (14), uma mulher foi resgatada pela Guarda Civil Metropolitana após sofrer horas de terror dentro de casa, no Jardim Glória, em Piracicaba.
O agressor fugiu e está sendo procurado.
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Por volta das 07h da manhã, a vítima foi agredida pelo companheiro. Ele a trancou dentro do imóvel, não deixou pedir ajuda e partiu para cima. Desesperada, ela arrombou a porta e correu para a rua. O motivo da fúria dele: ciúmes.
Não foi a primeira vez
A mulher contou que vive um drama há semanas. No dia 30 de junho levou murros na boca, chute no rosto e no peito. Ele ameaçou cortar o cabelo dela e "desfigurar". No dia 12 de junho apanhou de novo, com murros e chutes, e posteriormente levou uma marmita na cara. Hoje foi pior, pois ele usou o celular dela pra dar uma pancada no supercílio, tentou enforcá-la e xingou, com ameaças gravíssimas.
A vítima chegou na UPA Vila Cristina com dor na cabeça, no olho, náusea e sangrando. Ficou internada para fazer ressonância e avaliar o ferimento no nariz.
O agressor empreendeu fuga de moletom preto com detalhes brancos. A GCM e a Patrulha Maria da Penha fizeram busca no Parque dos Eucaliptos, Alvorada e até em Saltinho, sem obter êxito.