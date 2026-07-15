O acidente aconteceu na intende sexta-feira (10), no km 93 da Rodovia Francisco von Zuben (SP-091), entre Campinas e Valinhos, a 68 km de Piracicaba.

Uma grave tragédia registrada terminou com a morte de dois jovens, universitários após um Porsche Cayman sair da pista, colidir violentamente contra uma árvore e ser completamente consumido pelas chamas.

As vítimas foram identificadas como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, e Lívia Bevilacqua Batista, também de 20 anos. Arthur era proprietário do veículo, morava em Albertina (MG) e cursava Medicina na Universidade São Leopoldo Mandic, em Campinas. Já Lívia havia interrompido recentemente o curso de Relações Internacionais na PUC-Campinas.

De acordo com a Polícia Civil, quando as equipes de resgate chegaram ao local, o carro já estava totalmente envolvido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e, após controlar o fogo, encontrou os dois ocupantes carbonizados no interior do automóvel.

A perícia técnico-científica realizou os primeiros levantamentos no local, enquanto os corpos foram encaminhados para exames de identificação e demais procedimentos periciais.