15 de julho de 2026
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TRAGÉDIA

Pancada de Porsche e incêndio matou estudantes de faculdade

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Arthur Rodrigues e Livia Bevilacqua morreram no local da batida.
Arthur Rodrigues e Livia Bevilacqua morreram no local da batida.

  Uma grave tragédia registrada terminou com a morte de dois jovens, universitários após um Porsche Cayman sair da pista, colidir violentamente contra uma árvore e ser completamente consumido pelas chamas.

O acidente aconteceu na intende sexta-feira (10), no km 93 da Rodovia Francisco von Zuben (SP-091), entre Campinas e Valinhos, a 68 km de Piracicaba.

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As vítimas foram identificadas como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, e Lívia Bevilacqua Batista, também de 20 anos. Arthur era proprietário do veículo, morava em Albertina (MG) e cursava Medicina na Universidade São Leopoldo Mandic, em Campinas. Já Lívia havia interrompido recentemente o curso de Relações Internacionais na PUC-Campinas.

De acordo com a Polícia Civil, quando as equipes de resgate chegaram ao local, o carro já estava totalmente envolvido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e, após controlar o fogo, encontrou os dois ocupantes carbonizados no interior do automóvel.

A perícia técnico-científica realizou os primeiros levantamentos no local, enquanto os corpos foram encaminhados para exames de identificação e demais procedimentos periciais.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas e segue sob investigação. A ocorrência, inicialmente classificada como choque, incêndio e morte suspeita, passou a ser apurada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em nota de pesar, a Universidade São Leopoldo Mandic lamentou as mortes.

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