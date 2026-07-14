A Prefeitura interditou na segunda-feira (13) um estabelecimento comercial no bairro São Dimas, após sucessivas reincidências em infrações, descumprimento de exigências legais e outras irregularidades administrativas.

A medida foi tomada, segundo o governo, após uma série de fiscalizações motivadas por denúncias de perturbação do sossego, algazarra e realização irregular de eventos musicais. Ao longo do processo administrativo, também foram emitidos notificações e autos de infração.

Durante o processo, foi constatado que o estabelecimento possuía Certificado de Licenciamento Integrado (CLI) compatível com as atividades de restaurante, bares e estabelecimentos especializados em servir bebidas. No entanto, funcionava como casa de shows e eventos, promovendo apresentações musicais sem a devida autorização municipal e em desacordo com o licenciamento concedido.