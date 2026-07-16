Com a chegada dos dias mais frios, uma corrente de solidariedade começa a ganhar força para ajudar quem também sente os efeitos das baixas temperaturas: os animais em situação de vulnerabilidade. A Campanha do Agasalho PET está arrecadando doações de itens que possam levar mais conforto e proteção a cães e gatos durante o inverno.

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A iniciativa recebe roupinhas, cobertores, mantas, toalhas, camas, acessórios e outros materiais que possam ajudar a aquecer os pets, principalmente aqueles que foram resgatados ou vivem em condições mais delicadas.