Com a chegada dos dias mais frios, uma corrente de solidariedade começa a ganhar força para ajudar quem também sente os efeitos das baixas temperaturas: os animais em situação de vulnerabilidade. A Campanha do Agasalho PET está arrecadando doações de itens que possam levar mais conforto e proteção a cães e gatos durante o inverno.
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A iniciativa recebe roupinhas, cobertores, mantas, toalhas, camas, acessórios e outros materiais que possam ajudar a aquecer os pets, principalmente aqueles que foram resgatados ou vivem em condições mais delicadas.
Além de beneficiar os animais, a campanha também busca apoiar famílias que cuidam desses pets e nem sempre conseguem oferecer uma estrutura adequada para enfrentar o período de frio intenso.
“A sua doação pode fazer toda a diferença”, reforça a divulgação da ação, que convida a comunidade a participar com itens novos ou em bom estado de conservação.
Com gestos simples, a campanha pretende levar um pouco mais de aconchego para os animais que precisam de cuidados, mostrando que solidariedade também pode aquecer patas e corações durante o inverno.
A mobilização é organizada por Alessandra Bellucci e conta com apoio de parceiros que abriram seus espaços como pontos de arrecadação, sendo Unimep, Agro Mané, Central dos Pets, Petz Piracicaba, Agropecuária Trinca Ferro e Agro Fioravante Silva.
ENDEREÇOS
Dom Pedro ||, 79, centro
São José 1121, centro
Dom Pedro |, 892, centro
Av. Centenário 780, São Dimas
Prof Alberto Vollet Sachs, 946
Av. Francisco Luiz Rasera 640, Água Branca