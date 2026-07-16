Moradores de seis bairros da região da Vila Industrial, em Piracicaba, recebem neste sábado (18) mais uma edição do Arrastão contra a Dengue, ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. As equipes percorrerão as ruas das 8h às 14h recolhendo materiais inservíveis que acumulam água e podem favorecer a proliferação do vetor.
A iniciativa será realizada nos bairros Parque Conceição, Residencial Cambuy, Vila Industrial, Altos do Piracicaba, Jardim Piedade e Cohab Bandeirante. O ponto de apoio das equipes será o Varejão Mário Dedini, localizado na avenida Luiz Ralf Benatti, em frente ao Sesi.
Cidade reforça combate ao mosquito
O arrastão integra as ações permanentes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), coordenado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Além da retirada de objetos que possam servir de criadouros, os agentes também orientam os moradores sobre medidas preventivas para reduzir o risco de transmissão da dengue, zika e chikungunya.
Somente nos primeiros meses deste ano, os mutirões realizados pela Prefeitura retiraram 163 toneladas de materiais que poderiam acumular água e favorecer a reprodução do mosquito.
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Casos de dengue seguem em queda
Dados provisórios da Secretaria Municipal de Saúde mostram que, até 14 de julho, Piracicaba contabilizou 6.447 notificações, com 74 casos confirmados de dengue e nenhum óbito.
O cenário representa uma redução expressiva em relação aos anos anteriores. No mesmo período de 2025, o município havia registrado 20.414 notificações, 5.724 confirmações e cinco mortes. Já em 2024, foram 56.027 notificações, 28.123 casos confirmados e 16 óbitos.
Pequenas atitudes ajudam a evitar novos focos
A Prefeitura reforça que a prevenção começa dentro de casa e que poucos minutos por semana são suficientes para eliminar criadouros do mosquito.
Entre as principais recomendações estão:
- manter caixas d'água e reservatórios sempre fechados;
- eliminar recipientes que acumulam água parada;
- limpar calhas regularmente;
- guardar garrafas com a boca voltada para baixo;
- colocar areia até a borda nos pratos de vasos de plantas;
- tratar piscinas com cloro;
- evitar o acúmulo de água em pneus;
- higienizar semanalmente os bebedouros de animais.
Os moradores também são orientados a receber os agentes de saúde e de endemias, que realizam vistorias e prestam orientações sobre a prevenção das arboviroses.
Vacina segue disponível para crianças e adolescentes
A vacinação contra a dengue continua sendo oferecida gratuitamente na rede municipal para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.
O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A aplicação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com exceção da UBS Paulista.
Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o Cartão Nacional do SUS.