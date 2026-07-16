Moradores de seis bairros da região da Vila Industrial, em Piracicaba, recebem neste sábado (18) mais uma edição do Arrastão contra a Dengue, ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. As equipes percorrerão as ruas das 8h às 14h recolhendo materiais inservíveis que acumulam água e podem favorecer a proliferação do vetor.

A iniciativa será realizada nos bairros Parque Conceição, Residencial Cambuy, Vila Industrial, Altos do Piracicaba, Jardim Piedade e Cohab Bandeirante. O ponto de apoio das equipes será o Varejão Mário Dedini, localizado na avenida Luiz Ralf Benatti, em frente ao Sesi.

Cidade reforça combate ao mosquito

O arrastão integra as ações permanentes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), coordenado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Além da retirada de objetos que possam servir de criadouros, os agentes também orientam os moradores sobre medidas preventivas para reduzir o risco de transmissão da dengue, zika e chikungunya.