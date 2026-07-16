A região de Piracicaba segue em estado de atenção devido aos riscos relacionados à febre maculosa, uma doença infecciosa transmitida pelo carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Em 2026, autoridades de saúde intensificaram ações de orientação à população, especialmente em áreas com maior circulação de pessoas e presença de animais que podem participar do ciclo do carrapato.
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Piracicaba é considerada uma área de atenção por reunir características ambientais favoráveis à presença do vetor, como regiões próximas ao Rio Piracicaba, áreas de mata e locais onde há presença de capivaras, que podem atuar como hospedeiras do carrapato-estrela.
Segundo a Vigilância Epidemiológica municipal, o município registrou casos graves da doença nos últimos anos, incluindo óbitos. Em janeiro de 2026, foi confirmado um óbito relacionado a um caso ocorrido em 2025, enquanto as autoridades mantiveram o monitoramento e as ações preventivas para evitar novos registros.
SINTOMAS
A febre maculosa pode evoluir rapidamente e o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de recuperação. Os primeiros sinais costumam aparecer entre dois e 14 dias após o contato com o carrapato.
Entre os principais sintomas estão:
Febre alta;
Dor de cabeça intensa;
Dores no corpo;
Cansaço e fraqueza;
Náuseas e vômitos;
Dor abdominal;
Manchas avermelhadas na pele, que podem surgir em alguns casos.
Pessoas que frequentaram áreas de risco e apresentarem sintomas devem procurar atendimento médico imediatamente e informar sobre a possível exposição a carrapatos.
COMO SE PREVENIR ?
A prevenção depende principalmente de evitar o contato com carrapatos em locais onde eles podem estar presentes. Algumas medidas recomendadas são:
Usar roupas claras, que facilitam a identificação do carrapato;
Vestir calças compridas e colocar a barra da roupa dentro das meias em áreas de vegetação;
Utilizar repelentes indicados para proteção contra carrapatos;
Evitar caminhar por áreas de mato alto sem proteção;
Realizar inspeção no corpo após visitas a áreas de risco;
Retirar carrapatos encontrados o mais rápido possível, sem esmagá-los contra a pele;
Manter animais domésticos protegidos e verificar a presença de carrapatos após passeios.
ATENÇÃO EM ÁREAS DE LAZER
Com a chegada de períodos de maior circulação em parques, trilhas e regiões próximas aos rios, equipes de saúde reforçam a necessidade de cuidados. A Prefeitura de Piracicaba realizou ações educativas para orientar moradores e frequentadores de áreas com potencial presença do carrapato-estrela.
A recomendação das autoridades é que a população não ignore sintomas após uma possível exposição. Informar ao profissional de saúde que houve contato com áreas de risco pode acelerar o diagnóstico e o início do tratamento adequado.
A prevenção e a informação continuam sendo as principais ferramentas para reduzir os impactos da febre maculosa na região de Piracicaba.