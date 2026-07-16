A região de Piracicaba segue em estado de atenção devido aos riscos relacionados à febre maculosa, uma doença infecciosa transmitida pelo carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Em 2026, autoridades de saúde intensificaram ações de orientação à população, especialmente em áreas com maior circulação de pessoas e presença de animais que podem participar do ciclo do carrapato.

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Piracicaba é considerada uma área de atenção por reunir características ambientais favoráveis à presença do vetor, como regiões próximas ao Rio Piracicaba, áreas de mata e locais onde há presença de capivaras, que podem atuar como hospedeiras do carrapato-estrela.