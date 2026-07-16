Com uma carreira marcada pela credibilidade, elegância na apresentação e cobertura de grandes acontecimentos nacionais e internacionais, Renato Machado se tornou um dos nomes mais importantes da história do telejornalismo brasileiro. Durante mais de quatro décadas, construiu uma trajetória ligada à apuração jornalística e à interpretação dos fatos.

O jornalismo brasileiro perdeu nesta quinta-feira (16) uma de suas vozes mais reconhecidas. Renato Machado, ex-apresentador e editor-chefe do “Bom Dia Brasil”, morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. O jornalista estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital fluminense. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Rio de Janeiro, o jornalista iniciou sua carreira no fim dos anos 1960 e passou por veículos impressos antes de chegar à televisão. Na TV Globo, onde trabalhou por quase 40 anos, exerceu funções como repórter, correspondente internacional, apresentador e editor.

Como correspondente em Londres, acompanhou acontecimentos históricos, entre eles a Guerra das Malvinas e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta ao Brasil, consolidou sua imagem como um dos principais profissionais da emissora.

Entre 1996 e 2010, esteve à frente do “Bom Dia Brasil”, período em que ajudou a transformar o telejornal matinal, com maior interação entre apresentadores, comentaristas e repórteres. Seu estilo de condução, com informação e análise, tornou-se uma de suas marcas registradas.