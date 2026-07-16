Piracicaba promove, entre os dias 2 e 6 de agosto, a 10ª edição da Semana Municipal de Aleitamento Materno, com uma programação voltada à valorização da amamentação e ao fortalecimento da rede de apoio às famílias. As atividades reúnem profissionais da saúde, estudantes, gestores e a população em geral em uma série de ações educativas e de conscientização.
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Neste ano, o evento segue o tema "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona", destacando a contribuição do aleitamento materno para a saúde infantil, o bem-estar das mulheres, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável.
A abertura será no dia 2 de agosto com a 3ª Caminhada Dourada, na Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). A concentração está marcada para as 6h30, com aquecimento antes da largada, prevista para às 7h. O percurso terá três quilômetros e as inscrições são gratuitas.
INSCRIÇÕES : CORRIDA CORTA-MATO
No dia 4, a Câmara Municipal recebe, a partir das 13h, a cerimônia de premiação da Copa do Aleitamento Materno, iniciativa que envolveu equipes de unidades de saúde, escolas, hospitais, maternidades e serviços de assistência social em ações de incentivo à amamentação. Em seguida, a pediatra e especialista em amamentação Flávia Schaidhauer ministra uma palestra voltada a profissionais das áreas da saúde, educação e assistência social.
INSCRIÇÕES : FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
A programação continua no dia 5 com uma capacitação destinada a médicos e enfermeiros que atuam na puericultura. O encontro acontece no Simespi, das 8h às 12h30, e abordará os principais desafios da amamentação na prática clínica, desde a avaliação até as intervenções necessárias.
Encerrando a semana, o tradicional mamaço será realizado no dia 6 de agosto, a partir das 13h30, no Galpão 17 do Engenho Central. Além da amamentação coletiva, considerada um símbolo da campanha, o evento contará com atividades culturais e recreativas voltadas às famílias.
A campanha também chama atenção para os benefícios do aleitamento materno. Além de contribuir para a redução da mortalidade infantil e da incidência de doenças como diarreias, infecções respiratórias, obesidade e diabetes tipo 2, a amamentação também reduz o risco de câncer de mama e de ovário nas mulheres.
Como parte das ações de incentivo, a Prefeitura de Piracicaba inaugurou, em junho, uma sala de apoio à amamentação no Centro Cívico. O espaço foi criado para que servidoras possam amamentar ou realizar a coleta e o armazenamento de leite materno após o retorno ao trabalho.
A Semana Municipal integra as ações do Agosto Dourado, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A cor dourada simboliza o leite materno como o padrão ouro da alimentação infantil, reforçando seu papel essencial para um começo de vida mais saudável.