Piracicaba promove, entre os dias 2 e 6 de agosto, a 10ª edição da Semana Municipal de Aleitamento Materno, com uma programação voltada à valorização da amamentação e ao fortalecimento da rede de apoio às famílias. As atividades reúnem profissionais da saúde, estudantes, gestores e a população em geral em uma série de ações educativas e de conscientização.

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Neste ano, o evento segue o tema "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona", destacando a contribuição do aleitamento materno para a saúde infantil, o bem-estar das mulheres, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável.