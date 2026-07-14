Durante o patrulhamento pela região, policiais militares foram informados sobre um homem em atitude suspeita. A equipe foi rapidamente até o local, localizou o indivíduo e realizou a abordagem.

Uma informação repassada pelo Programa Vizinhança Solidária (PVS) terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Jaraguá, em Piracicaba.

Na revista, nada de ilegal foi encontrado. Mas, ao consultar os dados do suspeito no COPOM, veio a confirmação: havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Sem chances de escapar, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade de Polícia Judiciária. A autoridade policial confirmou a captura, e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A ocorrência mostra como a parceria entre a população e a Polícia Militar, por meio do Programa Vizinhança Solidária, pode fazer a diferença no combate à criminalidade e na retirada de foragidos das ruas.