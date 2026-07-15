15 de julho de 2026
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MANUTENÇÃO DAS VIAS

Tapa-buracos avança e atende 20 vias em 11 bairros

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe tapa-buraco na rua Antônio Ramiro, em Santa Teresinha
Equipe tapa-buraco na rua Antônio Ramiro, em Santa Teresinha

Motoristas e motociclistas que circulam por diferentes regiões do município encontraram, nos últimos dias, equipes trabalhando na recuperação do asfalto. Entre 6 e 9 de julho, a operação tapa-buraco passou por 20 vias distribuídas em 11 bairros, com intervenções em ruas e avenidas consideradas prioritárias por causa do fluxo de veículos ou por solicitações feitas pelos moradores.

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De acordo com a administração municipal, os reparos são definidos a partir das demandas registradas no serviço 156, de indicações encaminhadas por vereadores e também de vistorias realizadas pelas próprias equipes durante os trabalhos de campo.

Nos pontos em que o desgaste é mais intenso, o reparo inclui o recorte da área danificada, reforço da base com brita graduada e aplicação de nova massa asfáltica, buscando aumentar a durabilidade do conserto.

Confira abaixo os bairros e respectivas vias atendidas:

Água Branca – avenida Dom Aniger Francisco de Maria Mellilo e Mary Nassif Curiacos

Jaraguá – rua Baroneza de Rezende, Maria Nazareth, MMDC e Ubatuba

Jardim Astúrias – rua Antonio Mazzonetto, Frei Silvino Brancatti e José Mendes

Jardim Pacaembu – rua Princesa Isabel

Jardim Ipanema – rua Mário Alexandrino

Mário Dedini – rua Dos Cristais

Parque São Jorge – rua Rincão

Santa Rosa – rua Carmem Ferraz da Silva Rodrigues, avenida Adiel Paes Zamith e Manoel Lopes Alarcon

Santa Teresinha – rua Antônio Ramiro e Eliana de Araújo Novolette

Vila Cristina – rua Tomé de Souza

Vila Pacaembu – rua Carmem Miranda

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