Motoristas e motociclistas que circulam por diferentes regiões do município encontraram, nos últimos dias, equipes trabalhando na recuperação do asfalto. Entre 6 e 9 de julho, a operação tapa-buraco passou por 20 vias distribuídas em 11 bairros, com intervenções em ruas e avenidas consideradas prioritárias por causa do fluxo de veículos ou por solicitações feitas pelos moradores.

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De acordo com a administração municipal, os reparos são definidos a partir das demandas registradas no serviço 156, de indicações encaminhadas por vereadores e também de vistorias realizadas pelas próprias equipes durante os trabalhos de campo.