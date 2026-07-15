Motoristas e motociclistas que circulam por diferentes regiões do município encontraram, nos últimos dias, equipes trabalhando na recuperação do asfalto. Entre 6 e 9 de julho, a operação tapa-buraco passou por 20 vias distribuídas em 11 bairros, com intervenções em ruas e avenidas consideradas prioritárias por causa do fluxo de veículos ou por solicitações feitas pelos moradores.
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De acordo com a administração municipal, os reparos são definidos a partir das demandas registradas no serviço 156, de indicações encaminhadas por vereadores e também de vistorias realizadas pelas próprias equipes durante os trabalhos de campo.
Nos pontos em que o desgaste é mais intenso, o reparo inclui o recorte da área danificada, reforço da base com brita graduada e aplicação de nova massa asfáltica, buscando aumentar a durabilidade do conserto.
Confira abaixo os bairros e respectivas vias atendidas:
Água Branca – avenida Dom Aniger Francisco de Maria Mellilo e Mary Nassif Curiacos
Jaraguá – rua Baroneza de Rezende, Maria Nazareth, MMDC e Ubatuba
Jardim Astúrias – rua Antonio Mazzonetto, Frei Silvino Brancatti e José Mendes
Jardim Pacaembu – rua Princesa Isabel
Jardim Ipanema – rua Mário Alexandrino
Mário Dedini – rua Dos Cristais
Parque São Jorge – rua Rincão
Santa Rosa – rua Carmem Ferraz da Silva Rodrigues, avenida Adiel Paes Zamith e Manoel Lopes Alarcon
Santa Teresinha – rua Antônio Ramiro e Eliana de Araújo Novolette
Vila Cristina – rua Tomé de Souza
Vila Pacaembu – rua Carmem Miranda