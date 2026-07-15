As entrevistas começam às 9h e serão realizadas no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, no Centro Cívico. Há oportunidades para os cargos de motorista de caminhão, ajudante de motorista e ajudante de armazém, destinadas a candidatos que moram em Piracicaba.

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Piracicaba terá uma nova chance na próxima segunda-feira (20). O processo seletivo reúne vagas nas áreas de logística e transporte para atuação em uma empresa da cidade.

Para a função de motorista de caminhão, é necessário ter ensino fundamental completo, CNH nas categorias A e D, experiência mínima de seis meses e disponibilidade para viagens pela região. A jornada é de segunda a sábado, das 7h30 às 15h30.

Já as vagas de ajudante de motorista e ajudante de armazém exigem apenas ensino fundamental completo. Não é preciso ter experiência anterior. No caso do ajudante de motorista, também é necessário ter disponibilidade para viagens. O horário de trabalho é das 7h30 às 15h30 para ajudante de motorista e das 22h às 6h para ajudante de armazém, ambos de segunda a sábado.

Os contratados terão benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-alimentação para as vagas de ajudantes. Para motorista de caminhão, a empresa oferece assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-refeição.