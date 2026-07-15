15 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADE

Empresa abre vagas em logística e transporte em Piracicaba

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Processo seletivo será realizado no Centro Cívico, com oportunidades para moradores de Piracicaba.
Processo seletivo será realizado no Centro Cívico, com oportunidades para moradores de Piracicaba.

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Piracicaba terá uma nova chance na próxima segunda-feira (20). O processo seletivo reúne vagas nas áreas de logística e transporte para atuação em uma empresa da cidade.

VEJA MAIS :

As entrevistas começam às 9h e serão realizadas no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, no Centro Cívico. Há oportunidades para os cargos de motorista de caminhão, ajudante de motorista e ajudante de armazém, destinadas a candidatos que moram em Piracicaba.

Para a função de motorista de caminhão, é necessário ter ensino fundamental completo, CNH nas categorias A e D, experiência mínima de seis meses e disponibilidade para viagens pela região. A jornada é de segunda a sábado, das 7h30 às 15h30.

Já as vagas de ajudante de motorista e ajudante de armazém exigem apenas ensino fundamental completo. Não é preciso ter experiência anterior. No caso do ajudante de motorista, também é necessário ter disponibilidade para viagens. O horário de trabalho é das 7h30 às 15h30 para ajudante de motorista e das 22h às 6h para ajudante de armazém, ambos de segunda a sábado.

Os contratados terão benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-alimentação para as vagas de ajudantes. Para motorista de caminhão, a empresa oferece assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-refeição.

Os interessados devem comparecer ao local da seleção com documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento será realizado no Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, no bairro Chácara Nazaré.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários