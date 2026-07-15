Moradores de Piracicaba já podem indicar quais melhorias consideram prioritárias para a cidade em 2027. A Câmara Municipal abriu o período de recebimento de sugestões para a elaboração do Orçamento Municipal, permitindo que a população envie demandas relacionadas a áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, segurança, cultura e lazer. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 16 de agosto e serão reunidas para auxiliar na construção da Lei Orçamentária Anual (LOA), documento que define como os recursos públicos serão distribuídos no próximo ano.
A principal novidade desta edição é a possibilidade de enviar sugestões pelo WhatsApp. O canal pode ser acessado por meio do perfil da Câmara no Instagram ou diretamente pelo telefone (19) 3403-6545, direcionando o morador ao atendimento da Ouvidoria. O sistema utilizado para receber as demandas foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da própria Câmara e permite que o cidadão registre sua proposta de forma mais rápida e acessível.
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Além do WhatsApp, os moradores também podem participar pelo formulário disponível no site da Câmara ou presencialmente, com o preenchimento de uma ficha no Protocolo da Casa, localizado na rua Alferes José Caetano, 834, Centro. As sugestões recebidas serão organizadas pela Ouvidoria e encaminhadas ao Executivo Municipal, responsável pela elaboração do projeto final da LOA, que depois será analisado e votado pelos vereadores.
Segundo a Câmara, no ano passado foram registradas 1.406 demandas da população durante o processo de participação popular. A expectativa é ampliar esse número com a criação do novo canal digital. Entre as áreas que podem receber sugestões estão saúde, educação, obras, transporte, meio ambiente, habitação, assistência social, esporte e cultura. A iniciativa busca aproximar o planejamento do orçamento das necessidades apontadas pelos moradores nos bairros.
A Lei Orçamentária Anual estabelece a previsão de receitas e despesas do município, indicando quanto e onde os recursos públicos poderão ser aplicados ao longo de 2027. As manifestações enviadas terão os dados pessoais preservados e serão utilizadas como referência para a definição das prioridades que poderão integrar o planejamento municipal.