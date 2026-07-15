Moradores de Piracicaba já podem indicar quais melhorias consideram prioritárias para a cidade em 2027. A Câmara Municipal abriu o período de recebimento de sugestões para a elaboração do Orçamento Municipal, permitindo que a população envie demandas relacionadas a áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, segurança, cultura e lazer. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 16 de agosto e serão reunidas para auxiliar na construção da Lei Orçamentária Anual (LOA), documento que define como os recursos públicos serão distribuídos no próximo ano.

A principal novidade desta edição é a possibilidade de enviar sugestões pelo WhatsApp. O canal pode ser acessado por meio do perfil da Câmara no Instagram ou diretamente pelo telefone (19) 3403-6545, direcionando o morador ao atendimento da Ouvidoria. O sistema utilizado para receber as demandas foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da própria Câmara e permite que o cidadão registre sua proposta de forma mais rápida e acessível.

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