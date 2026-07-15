15 de julho de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Batida entre carro e moto mata uma pessoa e deixa dois feridos

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente entre carro e moto deixa um morto e dois feridos em rodovia de Piracicaba.
Acidente entre carro e moto deixa um morto e dois feridos em rodovia de Piracicaba.

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e duas feridas na manhã desta quarta-feira (15), na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), em Piracicaba (SP).

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Segundo informações iniciais, os veículos bateram de frente na altura do km 169 da rodovia, que liga Piracicaba a Anhembi. Com a violência da batida, a motocicleta foi arremessada para o acostamento e ficou completamente destruída.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento após o acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da perícia estiveram no trecho para realizar os procedimentos necessários.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista recebeu sinalização para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo local.

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