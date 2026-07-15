A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp) foi contemplada com mais de 1 milhão de reais (R$ 1.056.202,46) no edital de Acervos Museológicos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
O investimento foi obtido por meio do projeto "A Memória da Odontologia em Ação", que terá duração de 48 meses, com início previsto para agosto de 2026.
Os recursos serão destinados integralmente à reestruturação física do Museu Histórico da FOP, abrangendo ações de segurança, preservação, digitalização e informatização do acervo. Mais do que um investimento pontual, o projeto promoverá avanços significativos nas atividades do museu, com impactos positivos a curto, médio e longo prazos.
Localizado em um prédio histórico no centro de Piracicaba, o Museu Histórico da FOP/Unicamp abriga um patrimônio histórico inestimável, estimado em cerca de 20 mil itens.
VEJA MAIS:
- Barulho e algazarras: estabelecimento é interditado em Piracicaba
- Pancada de Porsche e incêndio matou estudantes de faculdade
- Murro e marmita na cara: mulher é espancada em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Este acervo reúne registros materiais, documentais e iconográficos essenciais para estudos da cultura material, especialmente para a compreensão do avanço das ciências da saúde, das tecnologias aplicadas e da própria consolidação do cirurgião-dentista no Brasil desde meados do século XIX, possuindo relevância única para o contexto brasileiro.
Atualmente, seu acervo é um dos maiores do Brasil nesta área e continua em constante expansão. Com o fomento aprovado pela FAPESP, o objetivo central é transformar o museu em uma facility multiusuária de pesquisa avançada, democratizando o acesso físico e digital sob o conceito de Ciência Aberta, ampliando o potencial para fins acadêmicos e pedagógicos.
A modernização física incluirá a criação de novas reservas técnicas planejadas para otimizar o espaço por meio de um amplo sistema de armários deslizantes e trainéis verticais. Todo o acervo receberá acondicionamento de alta qualidade arquivística e vigilância 24 horas via sistema de câmeras de segurança.
No eixo digital, o museu implantará um Laboratório de Digitalização próprio dotado de scanners de mesa e um estúdio fotográfico, projetado para digitalizar seu acervo formado por diferentes tipologias de itens. Essa infraestrutura permitirá catalogar, digitalizar em alta resolução e publicar inicialmente 3.000 obras raras e prioritárias na plataforma on-line de código aberto Tainacan, que usará o padrão de metadados internacional para garantir a busca integrada global.
Para a diretora da FOP/Unicamp e pesquisadora responsável pelo projeto, Profa. Dra. Karina Silvério, a aprovação do recurso celebra uma nova fase de relevância para a unidade. "Esta conquista representa um salto científico e patrimonial definitivo para o Museu Histórico da FOP.
Conseguiremos unir o rigor técnico da conservação física das nossas coleções a um alcance universal por meio da internet, conectando pesquisadores do mundo inteiro à memória da nossa faculdade e do saber fazer que envolve a área da odontologia. Ganha o Museu, ganha a sociedade", ressalta a diretora.
A importância do patrimônio para o entendimento da evolução das ciências da saúde também é enfatizada pelo responsável docente do espaço, Prof. Dr. Francisco Haiter. "Cada instrumental centenário, fotografia e periódico do nosso acervo testemunha as origens e a evolução de métodos que moldaram a Odontologia no Brasil. Preservar e compartilhar essa história fortalece nossa identidade e inspira a inovação no ensino, na pesquisa e na prática clínica", aponta o docente.
Segundo Ana Cláudia Cermaria, responsável técnica do Museu, a nova estrutura representa um avanço decisivo na profissionalização das atividades da instituição. "A implantação de uma infraestrutura moderna para gestão e digitalização do acervo nos permitirá realizar, com segurança e rigor técnico, desde os processos de higienização e acondicionamento das coleções, à catalogação e informatização do acervo.
Além de preservar integralmente o patrimônio físico, construiremos sua representação digital em alta qualidade, assegurando sua preservação, acesso pleno e utilização pelas futuras gerações de pesquisadores e pela sociedade, sempre de forma gratuita."
O projeto prevê ainda ações de forte engajamento social, incluindo a publicação de um catálogo em formato e-book bilíngue (português/inglês), a curadoria de duas exposições virtuais e a realização de visitas mediadas trimestrais voltadas a grupos escolares e instituições históricas da região.
Estrategicamente, a plataforma do museu será integrada a canais de projeção global, solidificando a memória da Odontologia como um patrimônio cultural acessível a toda a sociedade.
O Museu Histórico da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp) está localizado na Rua Dom Pedro II, nº 627, Centro, em Piracicaba (SP). A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Para acompanhar as atividades, exposições, ações educativas e os avanços do projeto, siga o Museu no Instagram @museu_fop e acompanhe também as notícias institucionais da Faculdade de Odontologia de Piracicaba pelo Instagram @fopunicamp. Mais informações também estão disponíveis no portal da FOP/Unicamp.