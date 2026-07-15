Conseguiremos unir o rigor técnico da conservação física das nossas coleções a um alcance universal por meio da internet, conectando pesquisadores do mundo inteiro à memória da nossa faculdade e do saber fazer que envolve a área da odontologia. Ganha o Museu, ganha a sociedade", ressalta a diretora.

A importância do patrimônio para o entendimento da evolução das ciências da saúde também é enfatizada pelo responsável docente do espaço, Prof. Dr. Francisco Haiter. "Cada instrumental centenário, fotografia e periódico do nosso acervo testemunha as origens e a evolução de métodos que moldaram a Odontologia no Brasil. Preservar e compartilhar essa história fortalece nossa identidade e inspira a inovação no ensino, na pesquisa e na prática clínica", aponta o docente.

Segundo Ana Cláudia Cermaria, responsável técnica do Museu, a nova estrutura representa um avanço decisivo na profissionalização das atividades da instituição. "A implantação de uma infraestrutura moderna para gestão e digitalização do acervo nos permitirá realizar, com segurança e rigor técnico, desde os processos de higienização e acondicionamento das coleções, à catalogação e informatização do acervo.