De acordo com informações apuradas, a vítima realizava o serviço utilizando um cabo extensor de pintura quando o equipamento teria encostado na rede elétrica, ocasionando a descarga.

Um homem sofreu queimaduras graves após levar um choque elétrico durante um trabalho de pintura na manhã desta quarta-feira (15), na Rua 13 de Maio, no Centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. Após o resgate, o pintor foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Limeira.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a vítima sofreu queimaduras em aproximadamente 60% do corpo e permanece internada sob cuidados médicos.

O caso serve de alerta para os riscos de trabalhos próximos à rede elétrica, especialmente durante o uso de ferramentas e equipamentos com alcance elevado. A orientação de especialistas é manter distância segura dos fios e buscar avaliação técnica antes de iniciar atividades em áreas próximas à fiação.