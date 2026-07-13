A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma intensa massa de ar frio que deve provocar queda nas temperaturas em diversas cidades do interior paulista, incluindo a região de Piracicaba. O aviso meteorológico é válido entre terça-feira (14) e quinta-feira (16), período em que o frio será mais intenso, principalmente durante as madrugadas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a região de Piracicaba está entre as áreas que devem registrar temperaturas mínimas de 8°C, assim como Campinas, Sorocaba e a Região Metropolitana de São Paulo.

Região de Piracicaba terá madrugadas mais frias

Além de Piracicaba, municípios vizinhos também sentirão os efeitos da massa de ar polar. A Defesa Civil orienta que a população redobre os cuidados, especialmente com idosos, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais de estimação.