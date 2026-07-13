A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma intensa massa de ar frio que deve provocar queda nas temperaturas em diversas cidades do interior paulista, incluindo a região de Piracicaba. O aviso meteorológico é válido entre terça-feira (14) e quinta-feira (16), período em que o frio será mais intenso, principalmente durante as madrugadas.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a região de Piracicaba está entre as áreas que devem registrar temperaturas mínimas de 8°C, assim como Campinas, Sorocaba e a Região Metropolitana de São Paulo.
Região de Piracicaba terá madrugadas mais frias
Além de Piracicaba, municípios vizinhos também sentirão os efeitos da massa de ar polar. A Defesa Civil orienta que a população redobre os cuidados, especialmente com idosos, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais de estimação.
Confira as temperaturas mínimas previstas em outras regiões do estado:
- 4°C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geada;
- 6°C na região de Itapeva, também com risco de geadas;
- 8°C nas regiões de Piracicaba, Campinas, Sorocaba, Vale do Ribeira e Grande São Paulo;
- 10°C nas regiões de Presidente Prudente, Marília e Bauru;
- 11°C nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara e São José do Rio Preto;
- 13°C na Baixada Santista e no Litoral Norte.
A expectativa é que as temperaturas comecem a subir gradualmente a partir de quinta-feira.
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Interior de SP também está sob alerta para tempestades
Além do frio, cidades do interior paulista seguem sob aviso de perigo potencial para tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é provocado pelo avanço de uma frente fria que favorece a formação de áreas de instabilidade.
Entre as regiões que podem ser afetadas estão:
- Piracicaba;
- Campinas;
- Ribeirão Preto;
- Bauru;
- Marília;
- Araraquara;
- Araçatuba;
- Presidente Prudente;
- Itapetininga;
- Assis;
- Vale do Paraíba.
Chuva, ventos fortes e possibilidade de granizo
Segundo o Inmet, as áreas sob alerta podem registrar:
- chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no dia;
- ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h;
- possibilidade de queda de granizo;
- baixo risco de alagamentos, interrupções no fornecimento de energia, danos em plantações e queda de galhos.
Defesa Civil orienta moradores
Durante a passagem da frente fria, a recomendação é evitar permanecer sob árvores durante ventos fortes, não estacionar veículos próximos a placas de propaganda ou torres de transmissão e desligar aparelhos eletrônicos da tomada sempre que possível.
A Defesa Civil também reforça que a população da região de Piracicaba acompanhe as atualizações da previsão do tempo e adote medidas para enfrentar o frio intenso previsto para os próximos dias.