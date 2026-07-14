Os moradores de Piracicaba podem se preparar para uma elevação nas temperaturas nos próximos dias. A partir desta quinta-feira (16), a previsão indica o início de um período de aquecimento gradual, encerrando a sequência de manhãs mais frias registrada nas últimas semanas.
De acordo com os dados meteorológicos, os termômetros devem apresentar aumento progressivo ao longo da semana, com temperaturas máximas que podem alcançar os 30°C até o próximo fim de semana.
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Segunda quinzena de julho
A tendência para a segunda quinzena de julho é de predomínio do tempo seco em grande parte do estado de São Paulo. A ausência de chuva deve favorecer dias com temperaturas mais elevadas durante o período da tarde.
As previsões indicam que, em algumas regiões do estado, as máximas poderão ultrapassar os 30°C. Em Piracicaba, a expectativa é de que as temperaturas acompanhem essa elevação, mantendo o clima mais quente nos próximos dias.
Mínimas seguem amenas
Apesar do aumento das temperaturas durante o dia, as manhãs continuarão registrando temperaturas mais baixas. A previsão aponta mínimas em torno de 17°C, enquanto as tardes tendem a ficar mais quentes ao longo da semana.
A combinação entre tempo seco, pouca nebulosidade e maior incidência de sol deve contribuir para a amplitude térmica, com diferença entre as temperaturas registradas no início da manhã e no período da tarde.