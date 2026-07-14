De acordo com os dados meteorológicos, os termômetros devem apresentar aumento progressivo ao longo da semana, com temperaturas máximas que podem alcançar os 30°C até o próximo fim de semana.

Os moradores de Piracicaba podem se preparar para uma elevação nas temperaturas nos próximos dias. A partir desta quinta-feira (16), a previsão indica o início de um período de aquecimento gradual, encerrando a sequência de manhãs mais frias registrada nas últimas semanas.

A tendência para a segunda quinzena de julho é de predomínio do tempo seco em grande parte do estado de São Paulo. A ausência de chuva deve favorecer dias com temperaturas mais elevadas durante o período da tarde.

As previsões indicam que, em algumas regiões do estado, as máximas poderão ultrapassar os 30°C. Em Piracicaba, a expectativa é de que as temperaturas acompanhem essa elevação, mantendo o clima mais quente nos próximos dias.

Mínimas seguem amenas

Apesar do aumento das temperaturas durante o dia, as manhãs continuarão registrando temperaturas mais baixas. A previsão aponta mínimas em torno de 17°C, enquanto as tardes tendem a ficar mais quentes ao longo da semana.