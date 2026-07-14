14 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Prepare-se: calor de 30°C chega a Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
A partir desta quinta-feira (16), a previsão indica o início de um período de aquecimento gradual, encerrando a sequência de manhãs mais frias registrada nas últimas semanas
A partir desta quinta-feira (16), a previsão indica o início de um período de aquecimento gradual, encerrando a sequência de manhãs mais frias registrada nas últimas semanas

Os moradores de Piracicaba podem se preparar para uma elevação nas temperaturas nos próximos dias. A partir desta quinta-feira (16), a previsão indica o início de um período de aquecimento gradual, encerrando a sequência de manhãs mais frias registrada nas últimas semanas.

De acordo com os dados meteorológicos, os termômetros devem apresentar aumento progressivo ao longo da semana, com temperaturas máximas que podem alcançar os 30°C até o próximo fim de semana.

Saiba mais:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Segunda quinzena de julho

A tendência para a segunda quinzena de julho é de predomínio do tempo seco em grande parte do estado de São Paulo. A ausência de chuva deve favorecer dias com temperaturas mais elevadas durante o período da tarde.

As previsões indicam que, em algumas regiões do estado, as máximas poderão ultrapassar os 30°C. Em Piracicaba, a expectativa é de que as temperaturas acompanhem essa elevação, mantendo o clima mais quente nos próximos dias.

Mínimas seguem amenas

Apesar do aumento das temperaturas durante o dia, as manhãs continuarão registrando temperaturas mais baixas. A previsão aponta mínimas em torno de 17°C, enquanto as tardes tendem a ficar mais quentes ao longo da semana.

A combinação entre tempo seco, pouca nebulosidade e maior incidência de sol deve contribuir para a amplitude térmica, com diferença entre as temperaturas registradas no início da manhã e no período da tarde.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários