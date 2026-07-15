15 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Região de Piracicaba: técnico de vôlei é investigado pelo MP

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Governo de SP
De acordo com o inquérito, a prática teria ocorrido de forma recorrente, configurando possível apropriação de recursos públicos destinados aos esportistas.
De acordo com o inquérito, a prática teria ocorrido de forma recorrente, configurando possível apropriação de recursos públicos destinados aos esportistas.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito civil para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a atletas de um projeto de vôlei em Limeira, na região de Piracicaba. O alvo da investigação é um técnico acusado de exigir parte da ajuda de custo mensal recebida pelos participantes do programa esportivo financiado pela Prefeitura.

Segundo a Promotoria, os atletas recebiam um benefício de R$ 500 por mês, mas eram obrigados a repassar R$ 350 ao treinador, por meio de transferências via Pix para a conta pessoal dele.

Ministério Público aponta indícios de apropriação

De acordo com o inquérito, a prática teria ocorrido de forma recorrente, configurando possível apropriação de recursos públicos destinados aos esportistas.

A investigação também apura se a direção da entidade responsável pela execução do projeto tinha conhecimento das irregularidades e se houve conivência com a conduta investigada.

A promotora responsável pelo caso informou que há elementos considerados relevantes, incluindo comprovantes de transferências bancárias realizadas pelos atletas.

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Contrato foi suspenso

Diante das suspeitas, o Ministério Público recomendou a suspensão do contrato firmado entre a Prefeitura de Limeira e o instituto responsável pelo projeto esportivo.

A medida também determinou o bloqueio dos repasses financeiros destinados à entidade enquanto as investigações estiverem em andamento.

Além disso, o treinador foi afastado cautelarmente das atividades de coordenação, treinamento e demais funções exercidas no projeto esportivo.

Polícia Civil também irá apurar o caso

O Ministério Público encaminhou o caso à Polícia Civil, solicitando a abertura de um inquérito policial para investigar possíveis crimes relacionados ao suposto desvio de recursos.

Durante a apuração, também foi identificada a existência de um alojamento particular mantido pelo treinador, utilizado para selecionar atletas que participavam do projeto. O local passou a ser investigado paralelamente pela Promotoria da Infância de Limeira.

Centenas de alunos foram afetados

Com a suspensão das atividades, aproximadamente 500 alunos atendidos pelo projeto esportivo foram impactados.

O inquérito civil foi oficializado nesta semana, e o Ministério Público segue reunindo documentos e provas para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar eventual responsabilidade dos envolvidos.

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