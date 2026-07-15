O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito civil para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a atletas de um projeto de vôlei em Limeira, na região de Piracicaba. O alvo da investigação é um técnico acusado de exigir parte da ajuda de custo mensal recebida pelos participantes do programa esportivo financiado pela Prefeitura.
Segundo a Promotoria, os atletas recebiam um benefício de R$ 500 por mês, mas eram obrigados a repassar R$ 350 ao treinador, por meio de transferências via Pix para a conta pessoal dele.
Ministério Público aponta indícios de apropriação
De acordo com o inquérito, a prática teria ocorrido de forma recorrente, configurando possível apropriação de recursos públicos destinados aos esportistas.
A investigação também apura se a direção da entidade responsável pela execução do projeto tinha conhecimento das irregularidades e se houve conivência com a conduta investigada.
A promotora responsável pelo caso informou que há elementos considerados relevantes, incluindo comprovantes de transferências bancárias realizadas pelos atletas.
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Contrato foi suspenso
Diante das suspeitas, o Ministério Público recomendou a suspensão do contrato firmado entre a Prefeitura de Limeira e o instituto responsável pelo projeto esportivo.
A medida também determinou o bloqueio dos repasses financeiros destinados à entidade enquanto as investigações estiverem em andamento.
Além disso, o treinador foi afastado cautelarmente das atividades de coordenação, treinamento e demais funções exercidas no projeto esportivo.
Polícia Civil também irá apurar o caso
O Ministério Público encaminhou o caso à Polícia Civil, solicitando a abertura de um inquérito policial para investigar possíveis crimes relacionados ao suposto desvio de recursos.
Durante a apuração, também foi identificada a existência de um alojamento particular mantido pelo treinador, utilizado para selecionar atletas que participavam do projeto. O local passou a ser investigado paralelamente pela Promotoria da Infância de Limeira.
Centenas de alunos foram afetados
Com a suspensão das atividades, aproximadamente 500 alunos atendidos pelo projeto esportivo foram impactados.
O inquérito civil foi oficializado nesta semana, e o Ministério Público segue reunindo documentos e provas para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar eventual responsabilidade dos envolvidos.