O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito civil para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a atletas de um projeto de vôlei em Limeira, na região de Piracicaba. O alvo da investigação é um técnico acusado de exigir parte da ajuda de custo mensal recebida pelos participantes do programa esportivo financiado pela Prefeitura.

Segundo a Promotoria, os atletas recebiam um benefício de R$ 500 por mês, mas eram obrigados a repassar R$ 350 ao treinador, por meio de transferências via Pix para a conta pessoal dele.

Ministério Público aponta indícios de apropriação

De acordo com o inquérito, a prática teria ocorrido de forma recorrente, configurando possível apropriação de recursos públicos destinados aos esportistas.