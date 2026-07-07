As férias escolares de julho começaram nesta terça-feira (7) para cerca de 3 milhões de estudantes da rede estadual de São Paulo e seguem até o dia 24, quando as aulas do segundo semestre serão retomadas. Com mais tempo livre na rotina das famílias, o período é um convite para sair de casa e conhecer atrações da própria cidade. Em Piracicaba, há diversas opções de lazer gratuitas ou com acesso livre, ideais para aproveitar os dias de descanso.
Quem pretende montar um roteiro de férias sem viajar encontra alternativas para todas as idades. De áreas verdes e pontos turísticos a espaços culturais e de recreação, a cidade reúne locais que combinam contato com a natureza, diversão e momentos de convivência em família.
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Passeios ao ar livre são destaque
A Rua do Porto continua sendo um dos destinos mais procurados de Piracicaba. Às margens do Rio Piracicaba, o cartão-postal reúne restaurantes, áreas para caminhada, ciclovias e uma paisagem que atrai moradores e turistas durante todo o ano. Bem próximo dali, o Parque do Mirante oferece uma vista privilegiada do rio e do salto, sendo uma ótima opção para quem deseja apreciar a natureza ou registrar belas fotografias.
Outra atração tradicional é o Zoológico Municipal de Piracicaba, que possui entrada gratuita e abriga diversas espécies de animais. No mesmo espaço está o Paraíso das Crianças, área voltada ao público infantil, com playground e ambiente arborizado, tornando o passeio ainda mais atrativo para as famílias.
Para quem prefere um programa mais tranquilo, os jardins e alamedas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) são uma excelente alternativa. O campus é conhecido pela ampla área verde, pela arquitetura histórica e pelos espaços ideais para caminhadas, piqueniques e momentos de descanso ao ar livre.
Cultura e recreação completam a programação
Além dos passeios ao ar livre, Piracicaba também oferece opções para quem prefere atividades culturais durante as férias. O Engenho Central é um dos principais espaços da cidade e reúne patrimônio histórico, áreas para caminhada, exposições e eventos ao longo do ano, sendo um dos locais mais visitados por moradores e turistas.
Os amantes da arte podem incluir no roteiro a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, instalada no Engenho Central, que recebe exposições de artistas locais e nacionais com entrada gratuita. Outra alternativa é o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, que preserva parte da história de Piracicaba por meio de seu acervo e exposições permanentes e temporárias.
Para quem busca entretenimento, as salas de cinema da cidade costumam renovar a programação durante as férias escolares, com filmes para todas as idades. Já o Sesc Piracicaba e o Sesi Piracicaba frequentemente oferecem oficinas, apresentações culturais, recreação e atividades esportivas voltadas ao público infantil e às famílias.
Como a programação varia ao longo do período, a recomendação é consultar os canais oficiais de cada instituição antes da visita. Também é importante verificar os dias e horários de funcionamento de cada atração, já que eles podem variar conforme o local e a programação.