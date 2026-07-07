Quem pretende montar um roteiro de férias sem viajar encontra alternativas para todas as idades. De áreas verdes e pontos turísticos a espaços culturais e de recreação, a cidade reúne locais que combinam contato com a natureza, diversão e momentos de convivência em família.

As férias escolares de julho começaram nesta terça-feira (7) para cerca de 3 milhões de estudantes da rede estadual de São Paulo e seguem até o dia 24, quando as aulas do segundo semestre serão retomadas. Com mais tempo livre na rotina das famílias, o período é um convite para sair de casa e conhecer atrações da própria cidade. Em Piracicaba, há diversas opções de lazer gratuitas ou com acesso livre, ideais para aproveitar os dias de descanso.

A Rua do Porto continua sendo um dos destinos mais procurados de Piracicaba. Às margens do Rio Piracicaba, o cartão-postal reúne restaurantes, áreas para caminhada, ciclovias e uma paisagem que atrai moradores e turistas durante todo o ano. Bem próximo dali, o Parque do Mirante oferece uma vista privilegiada do rio e do salto, sendo uma ótima opção para quem deseja apreciar a natureza ou registrar belas fotografias.

Outra atração tradicional é o Zoológico Municipal de Piracicaba, que possui entrada gratuita e abriga diversas espécies de animais. No mesmo espaço está o Paraíso das Crianças, área voltada ao público infantil, com playground e ambiente arborizado, tornando o passeio ainda mais atrativo para as famílias.

Para quem prefere um programa mais tranquilo, os jardins e alamedas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) são uma excelente alternativa. O campus é conhecido pela ampla área verde, pela arquitetura histórica e pelos espaços ideais para caminhadas, piqueniques e momentos de descanso ao ar livre.

Cultura e recreação completam a programação