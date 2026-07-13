13 de julho de 2026
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CULTURA

OEP reúne grandes clássicos da ópera em concerto gratuito

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Foto: Rodrigo Terrini
Obras de Wagner, Verdi, Bizet, Offenbach e Mascagni fazem parte do repertório do novo concerto da OEP.
Obras de Wagner, Verdi, Bizet, Offenbach e Mascagni fazem parte do repertório do novo concerto da OEP.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta nesta quinta-feira (16), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, o concerto "Aberturas e Trechos de Óperas", que reúne algumas das obras mais conhecidas da música erudita. Com entrada gratuita, a apresentação convida o público a conhecer composições que marcaram a história da ópera e da música de concerto.

O repertório reúne obras de compositores consagrados, como Richard Wagner, Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach e Pietro Mascagni. Entre os destaques estão A Chegada dos Convidados, de Wagner; Barcarolle, da ópera Os Contos de Hoffmann, de Offenbach; trechos de Carmen, de Bizet; o Intermezzo de Cavalleria rusticana, de Mascagni; e seleções de La Traviata, de Verdi.

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A proposta do concerto é apresentar ao público um panorama da música erudita por meio de obras que combinam momentos de celebração, lirismo e intensidade dramática, aproximando tanto os apreciadores do gênero quanto quem terá um primeiro contato com esse repertório. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Mega Bilheteria. Quem não conseguir reservar a entrada pela internet poderá retirar um dos 150 ingressos que serão distribuídos no Teatro Dr. Losso Netto 1 hora antes do início da apresentação.

Mantida pelo Instituto APEC, a Orquestra Educacional de Piracicaba desenvolve um trabalho voltado à formação musical e à inclusão por meio da cultura. O projeto reúne participantes a partir dos 10 anos de idade, com diferentes níveis de conhecimento e experiência instrumental, e mantém um repertório que transita entre a música de concerto, obras brasileiras e trilhas sonoras de filmes e games.

O concerto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com o Instituto APEC, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Concerto Aberturas e Trechos de Óperas – Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP)

Data: quinta-feira, 16 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto (Avenida Independência, 277 - Bairro Alto)

Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada pela plataforma Mega Bilheteria ou no teatro, a partir das 19h, sujeito à disponibilidade.

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