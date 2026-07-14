Com parte das férias escolares já transcorrida, muitas famílias começam a ouvir com frequência a frase "não tenho nada para fazer". Depois de dias em casa, o tédio costuma levar crianças e adolescentes a passarem mais tempo em frente às telas, enquanto pais e responsáveis buscam alternativas para entreter os filhos. Pensando nisso, Piracicaba preparou uma programação cultural gratuita até o fim de julho, com atividades voltadas a crianças, jovens e famílias.
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Na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua Saldanha Marinho, 333 - Centro), a programação começa na sexta-feira (17), às 15h30, com a exibição da série infantil A Barraca de Guto. No sábado (18), às 16h, o espaço recebe a peça Vida, com Avelina Plosso. Já no dia 24, às 19h, acontece a palestra Ordem Ancestral: o Papel da Hierarquia na Capoeira, promovida pela Escola Piracicabana de Capoeira Angola. Encerrando a agenda do local, o Sarau Literário Memórias da Roça será realizado em 30 de julho, das 19h30 às 21h30, reunindo contadores de histórias do Coletivo Contaê.
No Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 - Centro), parte da programação integra o projeto Férias no Museu, com atividades de educação patrimonial, jogos e oficinas entre os dias 14 e 23 de julho. As vagas para essa programação já foram preenchidas. Ainda assim, o público pode se inscrever para a atividade infantil Os Óculos do Invisível, marcada para 25 de julho, às 10h30, que reúne contação de histórias e oficina lúdica conduzidas por Katiuscia Bossi. Enquanto as crianças participam da atividade, pais e responsáveis poderão acompanhar a roda de conversa O Mundo Invisível dos Pensamentos, mediada por Angélica Cavazzani e Giuliana Ferraz. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 3422-3069.
A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Parque do Engenho Central (Avenida Dr. Maurice Allain, 454), também integra a programação. Até domingo (19), o público pode visitar o 9º Salão de Aquarelas de Piracicaba, que reúne 73 obras de 50 artistas. No sábado (18), às 10h, será realizada a oficina Mapas Ilustrados, com Sérgio Esteves Pereira. Já no dia 25, também às 10h, acontece a abertura do curso Fundamentos de Práticas de Curadoria em Arte Contemporânea, ministrado por Allan Yzumizawa, e, no dia 31, às 19h, será inaugurado o 71º Salão de Belas Artes.
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), também no Parque do Engenho Central, promove sessões gratuitas de cinema brasileiro. Na quinta-feira (16), serão exibidos os filmes Criando Juntos, às 19h, e A Natureza das Coisas Invisíveis, às 20h. A programação continua em 30 de julho, às 19h, com Passo da Tartaruga, e termina no dia 31, também às 19h, com o projeto Nhô Cine, que apresenta os curtas Afluentes, Troca Cem, Aguardente e A Negra Moderna.
Quem passar pelo Shopping Piracicaba (Avenida Limeira, 722 - Areião) também poderá conferir gratuitamente a exposição Caipiras de Salão, em cartaz até 30 de julho no piso L1. A mostra reúne 16 caricaturas de artistas e personalidades ligadas à cultura caipira produzidas por desenhistas com trajetória no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, acompanhadas por textos que contextualizam cada homenageado.