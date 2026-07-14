A expectativa do governo é que a alteração ajude o país a reduzir a compra de gasolina no exterior. Com a nova composição, a estimativa é deixar de importar cerca de 900 milhões de litros do combustível por ano.

A gasolina vendida no Brasil terá uma dose maior de etanol nos próximos meses. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro de 30% para 32%, mudança que começa a valer por um período inicial de 180 dias.

A decisão ocorre em um momento de atenção ao mercado internacional de petróleo, que tem apresentado oscilações nos preços e no fornecimento. Com mais etanol nacional na composição da gasolina, a ideia é fortalecer a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira.

Antes da aprovação, testes técnicos avaliaram o desempenho da mistura em veículos leves e motocicletas. Os estudos indicaram que a gasolina com 32% de etanol pode ser utilizada sem prejuízo significativo ao funcionamento dos motores, inclusive em modelos que não são flex.

O governo também acompanha estudos sobre uma possível mistura ainda maior, com 35% de etanol (E35). As análises devem avaliar principalmente impactos de longo prazo, como a durabilidade de componentes dos veículos.