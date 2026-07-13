Duas mulheres relataram ter passado por uma situação de medo e constrangimento na Rua do Porto, em Piracicaba, na tarde do último domingo (12), enquanto se deslocavam de carro para a Festa do Divino. Segundo uma das envolvidas, o episódio ocorreu durante o trajeto pela via e teria sido provocado por um homem que atua como flanelinha na região.
Conforme o relato encaminhado ao Jornal de Piracicaba, o homem se aproximou do veículo e, sem que houvesse qualquer contato anterior ou discussão, teria batido no vidro do carro, gritado e xingado às ocupantes. As mulheres informaram que permaneceram no interior do automóvel durante toda a situação e deixaram o local em seguida.
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Relato das envolvidas
Em entrevista ao Jornal de Piracicaba nesta segunda-feira, (13), uma das mulheres afirmou que elas apenas transitavam pela Rua do Porto quando o homem passou a agir de forma agressiva. Segundo ela, não houve qualquer interação que justificasse a conduta do flanelinha.
Ainda de acordo com a entrevistada, o episódio causou preocupação e motivou a decisão de procurar as autoridades. Ela informou que pretende registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (13) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), para que o caso seja formalmente comunicado e investigado.
Informações de moradores
Após o ocorrido, as mulheres conversaram com pessoas que estavam na região. Conforme o relato apresentado ao Jornal de Piracicaba, moradores informaram que o homem já seria conhecido na região por abordar pessoas que circulam pelo local e que mulheres estariam entre os principais alvos dessas abordagens.
As informações repassadas pelos moradores correspondem aos relatos obtidos pelas envolvidas e não representam, até o momento, conclusão de investigação ou posicionamento oficial das autoridades.
Registro da ocorrência
Até a publicação desta reportagem, o boletim de ocorrência ainda seria registrado. O caso deverá ser apresentado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que ficará responsável pelos procedimentos cabíveis. O Jornal de Piracicaba acompanha o caso e atualizará esta matéria caso haja manifestação da Polícia Civil ou de outros órgãos competentes.
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