Conforme o relato encaminhado ao Jornal de Piracicaba, o homem se aproximou do veículo e, sem que houvesse qualquer contato anterior ou discussão, teria batido no vidro do carro, gritado e xingado às ocupantes. As mulheres informaram que permaneceram no interior do automóvel durante toda a situação e deixaram o local em seguida.

Duas mulheres relataram ter passado por uma situação de medo e constrangimento na Rua do Porto, em Piracicaba, na tarde do último domingo (12), enquanto se deslocavam de carro para a Festa do Divino. Segundo uma das envolvidas, o episódio ocorreu durante o trajeto pela via e teria sido provocado por um homem que atua como flanelinha na região.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba nesta segunda-feira, (13), uma das mulheres afirmou que elas apenas transitavam pela Rua do Porto quando o homem passou a agir de forma agressiva. Segundo ela, não houve qualquer interação que justificasse a conduta do flanelinha.

Ainda de acordo com a entrevistada, o episódio causou preocupação e motivou a decisão de procurar as autoridades. Ela informou que pretende registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (13) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), para que o caso seja formalmente comunicado e investigado.

Informações de moradores

Após o ocorrido, as mulheres conversaram com pessoas que estavam na região. Conforme o relato apresentado ao Jornal de Piracicaba, moradores informaram que o homem já seria conhecido na região por abordar pessoas que circulam pelo local e que mulheres estariam entre os principais alvos dessas abordagens.