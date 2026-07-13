Os caminhoeiros iniciaram uma paralisação na manhã desta segunda-feira (13), em Santos, no litoral de São Paulo. O movimento foi organizado para pressionar o Senado Federal a votar a Medida Provisória (MP) do Frete antes do encerramento de sua vigência.

A categoria reivindica que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque a proposta em pauta para deliberação. A medida trata de regras relacionadas ao transporte rodoviário de cargas e estabelece sanções para empresas que deixarem de cumprir o pagamento do piso mínimo do frete.

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