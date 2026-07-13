Os caminhoeiros iniciaram uma paralisação na manhã desta segunda-feira (13), em Santos, no litoral de São Paulo. O movimento foi organizado para pressionar o Senado Federal a votar a Medida Provisória (MP) do Frete antes do encerramento de sua vigência.
A categoria reivindica que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque a proposta em pauta para deliberação. A medida trata de regras relacionadas ao transporte rodoviário de cargas e estabelece sanções para empresas que deixarem de cumprir o pagamento do piso mínimo do frete.
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Reivindicação da categoria
De acordo com representantes do movimento, a aprovação da MP é considerada importante para garantir o cumprimento da política de preços mínimos do transporte rodoviário. Os caminhoneiros afirmam que a proposta busca fortalecer os mecanismos de fiscalização e responsabilização das empresas que não respeitarem os valores estabelecidos para o frete.
Trânsito
Até o momento, a paralisação não provocou alterações no trânsito ou na circulação de veículos na região de Santos, segundo as informações divulgadas nesta segunda-feira. A situação segue sendo acompanhada pelas autoridades e por representantes da categoria.
Possibilidade de ampliação
Os organizadores informaram que a mobilização poderá ser ampliada caso a Medida Provisória não seja analisada pelo Senado até quinta-feira (16), data em que o texto perde a validade caso não seja votado pelo Congresso Nacional.
A categoria informou que novas ações poderão ser definidas nos próximos dias, de acordo com o andamento da tramitação da proposta no Legislativo